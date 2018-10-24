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Украинскую делегацию в Минске должен возглавить Курт Волкер, предлагает Бессмертный

25.10.2018 19:53 — Разное | Интерфакс  
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Минский переговорный процесс требует серьезного переформатирования и усиления участием в нем спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, считает политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Роман Бессмертный.

"Украинскую делегацию в Минске я предложил бы возглавить Курту Волкеру", - сказал Р. Бессмертный во Львове во время Форума по безопасности.

Политик считает, что в Минске надо свернуть работу всех подгрупп. Новым форматом, по его мнению, должна стать одна группа в составе полномочных представителей обеих сторон, работающих на постоянной основе и сосредоточены на выполнении юридически сильных решений процесса - Трех протоколов и вопроса разминирования.

При этом Р. Бессмертный считает, что только "боеспособная армия и агрессивная дипломатия Украины" могут остановить Россию, пока надеяться больше не на кого. "Крым, Донбасс и Азов - это не конечные планы России по формированию" серых зон". Кристаллизация собственной позиции сейчас суперважна для Украины. Поэтому только действие и прессинг - в Минске, на фронте и в Крыму ", - подчеркнул он.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский переговорный процесс требует серьезного переформатирования и усиления участием в нем спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, считает...
 
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