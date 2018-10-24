Свыше 3 млн мигрантов прибыли в страны ЕС в 2017 году - исследование

Более 3 млн мигрантов прибыли в 2017 году в Евросоюз, говорится в результатах исследования статистического агентства "Евростат", которые публикует в четверг журнал "Шпигель".

"Порядка 3,1 млн человек получили разрешение на временное проживание в Евросоюзе в прошлом году. Это привело к тому, что число мигрантов в ЕС вновь возросло ", - пишет издание.

Оно отмечает, что примерно одна треть из них - около 1 млн - остались в странах ЕС для того, чтобы работать. Из тех, кто поставил себе цель найти работу, большая часть прибыла из Украины.

"Из Украины в ЕС прибыло больше всего людей - чуть менее 662 тыс. мигрантов. После Украины идет Сирия, из которой прибыли 223 тыс. человек, и Китай с 193 тыс. мигрантов. Почти половина из тех, кто прибыл из Китая и Гонконга, направились в Британию", - отмечается в сообщении.

В результатах исследования также говорится, что больше всего мигрантов выбрало в 2017 году Польшу. Так, 87% тех, кто искал работу, остановил свой выбор именно на Польше.

При этом большинство из прибывших в качестве мигрантов в Польшу являются гражданами Украины: в 2017 году 585 тыс. украинцев остались на польской территории.

Второй страной по популярности для мигрантов стала Германия. В прошлом году германские власти выдали разрешения на временное проживание 535 тыс. мигрантов. Многие из них прибыли из Ирака, Сирии и Афганистана.