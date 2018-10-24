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Назван лучший фильм ужасов в истории
Фильм был снят в 1980 году по мотивам романа Стивена Кинга.
Назван лучший фильм ужасов в истории. Издание IndieWire составило рейтинг, который возглавляет "Сияние" Стэнли Кубрика. Фильм был снят в 1980 году по мотивам романа Стивена Кинга. Главные роли в нем исполнили Джек Николсон, Шелли Дюваль и Дэнни Ллойд,
В первую десятку также попали фильмы "Техасская резня бензопилой", "Ребенок Розмари", "Изгоняя дьявола", "Хеллоуин", "Психо", "Глаза без лица", "Нечто", "Чужой" и "Ночь живых мертвецов".
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Фильм был снят в 1980 году по мотивам романа Стивена Кинга.
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