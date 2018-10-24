В Испании шесть тонн кокаина спрятали в бананах

Как сообщает Reuters, по подозрению в причастности к организованной торговле наркотиками полицейские арестовали 16 человек.





На территории склада правоохранители провели обыски, проверив около 20 помещений. В результате было найдено и конфисковано более 300 тыс. евро наличными, оружие и автомобили класса люкс.





В полиции сообщают, что подозреваемые осуществляли контрабандные поставки наркотиков из Латинской Америки через компанию, импортирующую бананы и других фрукты из Коста-Рики.





Испанская полиция с помощью коллег из Португалии и США расследовала это дело почти год.









В порту Бельгии обнаружили почти две тонны кокаина





Недавно в Киеве правоохранители задержали гражданина Бразилии, который прилетел в Украину с целью сбыта четырех килограммов кокаина.



