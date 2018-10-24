|
В Испании шесть тонн кокаина спрятали в бананах
Испанские правоохранители обнаружили и изъяли более шести тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов, который хранился в промышленном здании в Малаге.
Как сообщает Reuters, по подозрению в причастности к организованной торговле наркотиками полицейские арестовали 16 человек.
На территории склада правоохранители провели обыски, проверив около 20 помещений. В результате было найдено и конфисковано более 300 тыс. евро наличными, оружие и автомобили класса люкс.
В полиции сообщают, что подозреваемые осуществляли контрабандные поставки наркотиков из Латинской Америки через компанию, импортирующую бананы и других фрукты из Коста-Рики.
Испанская полиция с помощью коллег из Португалии и США расследовала это дело почти год.
В порту Бельгии обнаружили почти две тонны кокаина
Недавно в Киеве правоохранители задержали гражданина Бразилии, который прилетел в Украину с целью сбыта четырех килограммов кокаина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанские правоохранители обнаружили и изъяли более шести тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов, который хранился в промышленном здании в Малаге.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)