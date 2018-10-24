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Президентом Эфиопии впервые стала женщина
Новым президентом Эфиопии впервые в истории страны станет женщина. Парламент избрал на эту должность дипломата Сахле-Ворк Зевде, сообщил в Twitter эфиопский премьер-министр Фитсум Арега.
Он отметил, что Зевде долгое время работала в ООН и обладает необходимыми для президента качествами и опытом. «В патриархальном обществе, подобном нашему, назначение женщины главой государства не только устанавливает стандарты для будущего, но и нормализует женщин как лиц, принимающих решения в общественной жизни», — написал он.
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Новым президентом Эфиопии впервые в истории страны станет женщина. Парламент избрал на эту должность дипломата Сахле-Ворк Зевде, сообщил в Twitter эфиопский...
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