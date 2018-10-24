Президентом Эфиопии впервые стала женщина









Он отметил, что Зевде долгое время работала в ООН и обладает необходимыми для президента качествами и опытом. «В патриархальном обществе, подобном нашему, назначение женщины главой государства не только устанавливает стандарты для будущего, но и нормализует женщин как лиц, принимающих решения в общественной жизни», — написал он.



