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Президентом Эфиопии впервые стала женщина

25.10.2018 20:52 — Разное | Партизан  
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Новым президентом Эфиопии впервые в истории страны станет женщина. Парламент избрал на эту должность дипломата Сахле-Ворк Зевде, сообщил в Twitter эфиопский премьер-министр Фитсум Арега.



Он отметил, что Зевде долгое время работала в ООН и обладает необходимыми для президента качествами и опытом. «В патриархальном обществе, подобном нашему, назначение женщины главой государства не только устанавливает стандарты для будущего, но и нормализует женщин как лиц, принимающих решения в общественной жизни», — написал он.


 
 
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Новым президентом Эфиопии впервые в истории страны станет женщина. Парламент избрал на эту должность дипломата Сахле-Ворк Зевде, сообщил в Twitter эфиопский...
 
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