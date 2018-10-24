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Белорусская сгущёнка в списке лучших, правда, с замечанием
И к блинам, и к чаю. Эксперты назвали лучшую сгущёнку на российских прилавках.
Рекомендованной к покупке оказалась сгущёнка брендов "Коровка из Кореновки" и "Алексеевское".
На прилавках российских магазинов непросто найти хорошее сгущённое молоко. К такому выводу пришли эксперты Росконтроля, проверив наиболее популярные бренды:
"Коровка из Кореновки";
"Рогачёв";
"Алексеевское";
"Молочная страна";
"Главпродукт".
Помимо этого, специалисты протестировали молокосодержащий сгущённый продукт бренда "Главпродукт" и концентрированное молоко марки "Молочная страна".
В ходе проведённых исследований ряд образцов попал в чёрный список организации:
в сгущёнке бренда "Молочная страна" указана недостоверная информация о массовой доли жира (фактическое содержание на 12% ниже). Таким образом, продукт не соответствует наименованию "цельное сгущённое молоко с сахаром". Помимо этого, в нём выявлено содержание фосфата, не указанного в маркировке;
в обоих образцах бренда "Главпродукт" также обнаружены серьёзные нарушения в маркировке.
Сгущённое молоко "Рогачёв" и концентрированное молоко "Молочная страна" — в списке с замечаниями. В первом случае занижена массовая доля жирности, а во втором не указано, какое именно молоко использовалось: цельное или обезжиренное.
Рекомендованной к покупке оказалась сгущёнка брендов "Коровка из Кореновки" и "Алексеевское", пишет
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И к блинам, и к чаю. Эксперты назвали лучшую сгущёнку на российских прилавках.
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