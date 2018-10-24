Белорусская сгущёнка в списке лучших, правда, с замечанием









Рекомендованной к покупке оказалась сгущёнка брендов "Коровка из Кореновки" и "Алексеевское".

На прилавках российских магазинов непросто найти хорошее сгущённое молоко. К такому выводу пришли эксперты Росконтроля, проверив наиболее популярные бренды:





"Коровка из Кореновки";

"Рогачёв";

"Алексеевское";

"Молочная страна";

"Главпродукт".





Помимо этого, специалисты протестировали молокосодержащий сгущённый продукт бренда "Главпродукт" и концентрированное молоко марки "Молочная страна".





В ходе проведённых исследований ряд образцов попал в чёрный список организации:





в сгущёнке бренда "Молочная страна" указана недостоверная информация о массовой доли жира (фактическое содержание на 12% ниже). Таким образом, продукт не соответствует наименованию "цельное сгущённое молоко с сахаром". Помимо этого, в нём выявлено содержание фосфата, не указанного в маркировке;

в обоих образцах бренда "Главпродукт" также обнаружены серьёзные нарушения в маркировке.









Сгущённое молоко "Рогачёв" и концентрированное молоко "Молочная страна" — в списке с замечаниями. В первом случае занижена массовая доля жирности, а во втором не указано, какое именно молоко использовалось: цельное или обезжиренное.



