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Белорусская сгущёнка в списке лучших, правда, с замечанием

25.10.2018 20:43 — Разное | Партизан  
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И к блинам, и к чаю. Эксперты назвали лучшую сгущёнку на российских прилавках.



Рекомендованной к покупке оказалась сгущёнка брендов "Коровка из Кореновки" и "Алексеевское".
На прилавках российских магазинов непросто найти хорошее сгущённое молоко. К такому выводу пришли эксперты Росконтроля, проверив наиболее популярные бренды:

"Коровка из Кореновки";
"Рогачёв";
"Алексеевское";
"Молочная страна";
"Главпродукт".

Помимо этого, специалисты протестировали молокосодержащий сгущённый продукт бренда "Главпродукт" и концентрированное молоко марки "Молочная страна".

В ходе проведённых исследований ряд образцов попал в чёрный список организации:

в сгущёнке бренда "Молочная страна" указана недостоверная информация о массовой доли жира (фактическое содержание на 12% ниже). Таким образом, продукт не соответствует наименованию "цельное сгущённое молоко с сахаром". Помимо этого, в нём выявлено содержание фосфата, не указанного в маркировке;
в обоих образцах бренда "Главпродукт" также обнаружены серьёзные нарушения в маркировке.


Сгущённое молоко "Рогачёв" и концентрированное молоко "Молочная страна" — в списке с замечаниями. В первом случае занижена массовая доля жирности, а во втором не указано, какое именно молоко использовалось: цельное или обезжиренное.

Рекомендованной к покупке оказалась сгущёнка брендов "Коровка из Кореновки" и "Алексеевское", пишет Лайф.

 
 
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И к блинам, и к чаю. Эксперты назвали лучшую сгущёнку на российских прилавках.
 
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