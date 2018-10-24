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Фотофакт: в Туапсе на каждый квадратный метр обрушилась "бочка воды"

25.10.2018 20:33 — Разное | Партизан  
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Удар стихии вызвал в регионе сильнейшее наводнение: есть погибшие, пропавшие без вести, разрушены мосты, затоплены тысячи домов.




Удар стихии вызвал в регионе сильнейшее наводнение: есть погибшие, пропавшие без вести, разрушены мосты, затоплены тысячи домов, пишет life.ru
Почти на всей территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение. Уровень воды в отдельных районах достигает двух метров, а местами ещё и продолжает идти дождь. По оценкам синоптиков, в Туапсе за день 24 октября выпало 152 мм осадков, а ещё 63 мм добавилось в ночь на 25 октября.

— Итого за сутки на каждый метр квадратный обрушилась "бочка воды"! В сравнении с климатом это — две месячные нормы, — говорится в сообщении на сайте Gismeteo.

Отметим, что жертвами непогоды стали два человека, ещё одна пенсионерка пропала без вести. Из разных районов поступает информация о пострадавших, их точное количество уточняется.

Удар стихии повредил линии электропередачи, нарушил газоснабжение, в некоторых населённых пунктах прекращена подача воды.

Железнодорожное сообщение почти полностью заблокировано. На линии задержано, по разным данным, от 23 до 30 составов. Кроме того, разрушен участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, движение по ней прервано.


 
 
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Удар стихии вызвал в регионе сильнейшее наводнение: есть погибшие, пропавшие без вести, разрушены мосты, затоплены тысячи домов.
 
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