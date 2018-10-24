











пише т life.ru Удар стихии вызвал в регионе сильнейшее наводнение: есть погибшие, пропавшие без вести, разрушены мосты, затоплены тысячи домов,т life.ru

Почти на всей территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение. Уровень воды в отдельных районах достигает двух метров, а местами ещё и продолжает идти дождь. По оценкам синоптиков, в Туапсе за день 24 октября выпало 152 мм осадков, а ещё 63 мм добавилось в ночь на 25 октября.





— Итого за сутки на каждый метр квадратный обрушилась "бочка воды"! В сравнении с климатом это — две месячные нормы, — говорится в сообщении на сайте Gismeteo.





Отметим, что жертвами непогоды стали два человека, ещё одна пенсионерка пропала без вести. Из разных районов поступает информация о пострадавших, их точное количество уточняется.





Удар стихии повредил линии электропередачи, нарушил газоснабжение, в некоторых населённых пунктах прекращена подача воды.





Железнодорожное сообщение почти полностью заблокировано. На линии задержано, по разным данным, от 23 до 30 составов. Кроме того, разрушен участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, движение по ней прервано.



