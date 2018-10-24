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В Минске прошёл показ бренда Дарьи Домрачевой

25.10.2018 20:27 — Разное | Партизан  
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В четверг в Минске прошёл показ бренда Дарьи Домрачевой "Sport Fashion Show by Darya Domracheva". Фоторепортаж появился на сайте БЕЛТА.

В Минске прошёл показ бренда Дарьи Домрачевой
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В мероприятии в Falcon Club активное участие принял муж Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален.

Домрачевой 32 года. Она — четырёхкратная олимпийская чемпионка. Об окончании спортивной карьеры Дарья объявила в июне. В этом году закончил свою спортивную карьеру и Уле-Эйнар Бьорндален, знаменитый норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион.


 
Теги: Минск
 
 
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В четверг в Минске прошёл показ бренда Дарьи Домрачевой "Sport Fashion Show by Darya Domracheva". Фоторепортаж появился на сайте БЕЛТА.
 
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