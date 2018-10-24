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Гандболисты сборной Беларуси с домашнего поражения стартовали в квалификации ЧЕ-2020

25.10.2018 21:41 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты сборной Беларуси с домашнего поражения стартовали в квалификации чемпионата Европы-2020.


Фото: Пресс-служба БФГ

25 октября во Дворце спорта «Уручье» в Минске сборная Беларуси с разницей в 1 мяч проиграла команде Боснии и Герцеговины. При этом после первого тайма белорусы вели в счете с разницей в 4 гола.

Беларусь — Босния и Герцеговина — 29:30 (16:12).

Беларусь: Вайлупов — 6, Пуховский — 5, Гайдученко, Шилович — по 4, Бровко — 3, Бохан, Королек — по 2, Баранов, Карвацкий, Юринок — по 1.

Накануне в 5-й отборочной группе сборная Чехии одолела Финляндию — 31:27.

Положение команд в 5-й группе:

1. Чехия — 2 очка (1 матч)

2. Босния и Герцеговина — 2 (1)

3. Беларусь — 0 (1)

4. Финляндия — 0 (1).

 
Теги: Минск
 
 
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Гандболисты сборной Беларуси с домашнего поражения стартовали в квалификации чемпионата Европы-2020.
 
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