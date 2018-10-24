"Срам прикрой!" Анастасия Волочкова без нижнего белья взбесила фанатов



Анастасия Волочкова





42-летняяопять опозорилась из-за очередной рекламы в своем Instagram-профиле. На этот раз балерина не надела бюстгальтер, из-за чего поклонники смогли увидеть слишком много. Данный снимок взбесил пользователей Сети, которые в который раз стали делать балерине замечание по поводу внешнего вида.написали в комментариях возмущенные фанаты.