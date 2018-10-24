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"Срам прикрой!" Анастасия Волочкова без нижнего белья взбесила фанатов
Анастасия Волочкова
42-летняя Анастасия Волочкова опять опозорилась из-за очередной рекламы в своем Instagram-профиле. На этот раз балерина не надела бюстгальтер, из-за чего поклонники смогли увидеть слишком много. Данный снимок взбесил пользователей Сети, которые в который раз стали делать балерине замечание по поводу внешнего вида.
«Совсем мозгов нет или с ума уже выжила? Настя, приличнее нужно одеваться», «А бюстгальтеры уже не в моде? Срам прикрой, все просвещается!», «Кошмар! И чему она может дочь научить?», «Настя, вы уже не балерина, но матеры и утонченность должны оставаться!», «Как не стыдно без нижнего белья фотографироваться?», - написали в комментариях возмущенные фанаты.
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Эпатажная балерина Анастасия Волочкова снова привлекла к себе внимание хейтеров.
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