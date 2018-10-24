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Почему советы Лукашенко не помогут правительству и экономике. Объясняем на картошке

25.10.2018 21:24 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Глава Беларуси озадачил правительство, рассказав, чем должны заниматься топ-чиновники.

— Придется делать все — и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. Правительство, которое будет сидеть в кабинетах и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит на самом деле, в Беларуси не нужно, — заявил Александр Лукашенко, встречаясь с заместителем премьер-министра Александром Турчиным, сообщает пресс-служба главы государства.

Иными словами, президент уверен, что расцвет нашей экономики случится только тогда, когда чиновники выйдут из своих кабинетов и отправятся на поля и заводы. Такова идиллическая картина мира в голове Александра Григорьевича. Вот только поможет ли это экономике Беларуси?

Попробуем на конкретном примере объяснить, почему это не сработает. А чтобы это было максимально доходчиво возьмем сельское хозяйство и такой родной и понятный для всех белорусов продукт — картофель.

Так вот, в 2017 году урожайность этого корнеплода в нашей стране составила 307 центнеров с гектара. И хотя министры еще ничего не знали о новом методе от Лукашенко, тот год выдался как раз урожайным — ранее редко когда удавалось собрать свыше 235 центнеров с гектара.

А теперь давайте посмотрим на урожайность этого же корнеплода, например, в Германии (мы специально не берем страны вроде Новой Зеландии, где климат существенно лучше белорусского). Итак, в 2017 году немцы собрали картофеля… 423 ц/га!

Как вы думаете, много ли в том году министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт, политик со стажем, юрист по образованию, провел на картофельных полях, чтобы так сильно обогнать белорусов по урожайности их стратегического продукта? Пожалуй, ответ очевиден.

Так что дело вовсе не в умении чиновников сеять, убирать, стоять у станка, бегать по полям, теребить колосок и высекать искру из металлов — это прерогатива как раз тружеников села и рабочих. Во всем мире главная функция высших чиновников — управление процессом, изучение мирового опыта и содействие внедрению передовых технологий.

Кстати, от президентов люди, как правило, ждут того же.

Чалый: "От умного оружия мы переходим к бомбометанию"

 
 
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Глава Беларуси озадачил правительство, рассказав, чем должны заниматься топ-чиновники.
 
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