"В стране готовится что-то очень серьезное"

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По несколько повесток в милицию и в суд выдано по крайней мере пяти журналистам-фрилансерам, которых обвиняют в сотрудничестве си телеканалом "Белсат".После очередного визита в отделение, независимый журналисттак прокомментировал ситуацию сложившуюся:Имена брестских журналистов, в отношении которых ведутся административные процессы, либо уже прошли суды за так называемую "работу без аккредитации": Александр Левчук,