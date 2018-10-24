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Директор завода заключен под домашний арест в Ленобласти по делу о гибели пяти рабочих при взрыве

25.10.2018 21:11 — Разное | Интерфакс  
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Суд в Ленинградской области поместил под домашний арест директора завода "Авангард", где в результате взрыва погибли пятеро рабочих, сообщила в четверг пресс-служба СУ СКР региона.

Ранее ему было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшем смерть людей.

Как сообщалось, по делу также проходит главный инженер предприятия, ему также предъявлено обвинение, он заключен под домашний арест.

По данным следствия, в день происшествия на территории завода "Авангард" находились несколько человек, не трудоустроенных на предприятии и не прошедших соответствующую аттестацию для работы в цехах по производству пиротехнических изделий.

Главный инженер завода допустил указанных лиц на взрывоопасный объект, где ими была нарушена технология и меры безопасности, вследствие чего произошел взрыв, что повлекло по неосторожности гибель пяти человек, еще шестеро пострадали.

19 октября на пиротехническом заводе "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области произошел взрыв. Изначально сообщалось о четырех погибших - гражданине Беларуси и трех гражданах Узбекистана. Позже СКР сообщил об обнаружении на месте происшествия тела пятого погибшего. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

 
 
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Суд в Ленинградской области поместил под домашний арест директора завода "Авангард", где в результате взрыва погибли пятеро рабочих, сообщила в четверг...
 
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