В Петербурге - 72 тыс. коммунальных квартир

В Санкт-Петербурге по состоянию на 1 октября насчитывается 71,8 тысяч коммунальных квартир, в которых проживает 233 тысячи семей, сообщает пресс-служба жилищного комитета в четверг.

Как отмечают в комитете, в 2018 году удалось расселить 2 тысячи 723 коммунальные квартиры, что позволило улучшить условия проживания 5 тысяч 863 семей. На эти цели было направлено свыше 3 млрд рублей в виде социальных выплат 2 тысячам 780 семьям.

Всего с начала действия программы улучшения жилищных условий количество коммунальных квартир в Петербурге, по данным комитета, сократилось на 44 тысячи.

Как сообщалось, в апреле 2016 года в Петербурге насчитывалось 82 тысячи 357 коммунальных квартир. Программа по расселению коммунальных квартир действует в Петербурге с 2008 года.