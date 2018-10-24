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В Вашингтоне эвакуируют людей из здания, относящегося к Капитолию
В здании Кэннон-хаус, расположенном в южной части системы Капитолия, в четверг сработал сигнал тревоги, после чего последовала эвакуация, сообщает издание "Хилл".
Людей, находившихся в здании, просили сохранять спокойствие и следовать к выходам.
Причина тревоги пока неясна.
Также службы безопасности перекрыли прилегающую к зданию часть Авеню независимости.
На место событий прибыли расчеты спасателей.
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В здании Кэннон-хаус, расположенном в южной части системы Капитолия, в четверг сработал сигнал тревоги, после чего последовала эвакуация, сообщает издание "Хилл"....
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