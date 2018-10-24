К 2050 году это явление погубит больше людей, чем рак и диабет

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К этому времени слишком опасными могут стать даже обычные операции в больнице. При этом кризис антибиотиков усугубляется, лекарства стремительно теряют свою эффективность.В Европе устойчивые к лекарственным средствам супербуки ответственны за 25 000 смертей в год, в Великобритании - за 5000.Если для борьбы с резистентностью к антибиотикам ничего не будет предпринято, бактерии будут убивать все больше и больше людей.Эксперты утверждают, что в глобальном масштабе число погибших за ближайшие 30 лет может достичь 10 миллионов человек в год.Может наступить такое время, что пациенты могут вскоре столкнуться с дилеммой - принимать лечение или хирургическое вмешательство, поскольку риск смерти от микробной инфекции может перевесить преимущества операции.Несмотря на растущую угрозу, на протяжении десятилетий не разрабатывались новые классы антибиотиков, а исследования в этом направлении уменьшаются, поскольку они не выгодны для фармацевтических фирм. Это объясняется тем, что новые антибиотики назначают умеренно, а не как лечение первой линии.