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Под Барановичами перевернулся большегруз со свеклой
25.10.2018 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло недалеко от водохранилища Мышанка утром 25 октября.
ДТП под Барановичами. Все фото: Татьяна МАЛЕЖ
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ДТП произошло недалеко от водохранилища Мышанка утром 25 октября. ДТП под Барановичами. Все фото: Татьяна МАЛЕЖ «МАЗ» упал на бок, и кормовая свекла, которую он...
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