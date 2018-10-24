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Подписаны контракты на сумму более 100 миллионов долларов: подводим итоги первого дня Форума регионов Беларуси и Украины
Новости Беларуси. Новые контракты и перспективные проекты: Гомель 25 октября стал площадкой для масштабного экономического диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь открылся первый Форум регионов Беларуси и Украины. Результаты первого дня впечатляют – уже подписаны соглашения на 100 миллионов долларов. О чем договорилась деловая элита двух стран? Корреспондент Юлия Бешанова передает с места событий.
Юлия Бешанова, СТВ:
Главной переговорной площадкой первого дня стал легкоатлетический манеж. Здесь на площадях свою мощность и экспортный потенциал представили порядка 150 украинских и белорусских производителей.
Причем выставка скомпонована не по региональному, а по отраслевому принципу. Сельское хозяйство строительство, здравоохранение, образование, туризм – для совместной работы нет закрытых отраслей. Перспективы специалисты видят не только в торговле.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Первый региональный белорусско-украинский форум собрал около 700 участников: из Украины прибыло без малого 400 делегатов! Свой промышленный потенциал представляют 17 областей соседней страны и все белорусские регионы.
Наводить экономические мосты коллеги из двух стран будут два дня. Стороны рассчитывают как на новые деловые знакомства, так и на общение с проверенными бизнес-центр партнерами.
Как расширять взаимодействие обсуждали в первый день форума. С участием более чем 250 представителей бизнеса и деловых кругов прошло заседание консультативного совета делового сотрудничества и первые переговоры.
Михаил Серков, генеральный директор ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»:
Для нас Украина – один из постоянных торговых партнеров. С начала 2018 года товарооборот между странами превысил 3,5 миллиарда долларов. В 2019 году цифру планируют как минимум удвоить. Потенциал не исчерпан, предстоит еще раз проинспектировать все отрасли.
Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси:
Что очень важно, когда люди встречаются и видят глаза друг друга. Поэтому когда они говорят друг с другом, и даже сегодня Владимир Андреевич Дворник отметил, что бизнес сразу пошел в гору с теми руководителями областей, которых он лично знает. Потому что какой-то вопрос моментально в режиме снятия трубки говорит. Но опять-таки: он говорит в трубку, а помнит глаза, понимаете? Помнит лицо.
В рамках форума пройдет восемь параллельных мероприятий. В программе научно-практические конференции, круглые столы. Делегаты обсудят сотрудничество. Обменяются технологиями по развитию судоходства, устранению барьеров, которые связаны в том числе и с ветеринарным контролем. А на центральной площади Гомеля развернулась выставка крупногабаритной техники от белорусских машиностроительных гигантов.
Юлия Бешанова:
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Подписаны контракты на сумму более 100 миллионов долларов: подводим итоги первого дня Форума регионов Беларуси и Украины
Новости Беларуси. Новые контракты и перспективные проекты: Гомель 25 октября стал площадкой для масштабного экономического диалога, сообщили в программе Новости...
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