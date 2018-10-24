|
«Если уйти хочешь – иди убейся тогда, с крыши спрыгни». Рассказ жертвы домашнего насилия
Новости Беларуси. Истории женщин, пострадавших от домашнего насилимя, рассказали в программе
Как смыкается психологический капкан? А любящий муж превращается в домашнего тирана?
Жертва домашнего насилия:
Красивая влюблённая пара.
Так и было поначалу.
Жертва домашнего насилия:
В их браке она сглаживала все конфликты и не торопила супруга с поиском работы. Он проигрывался в казино и демонстрировал вспыльчивый нрав. Когда терпение лопнуло, Александра обмолвилась – расходимся.
Жертва домашнего насилия:
Моральных сил вырваться из замкнутого круга хватает не всем. Пойти в милицию с заявлением Александре тоже решиться было тяжело.
Жертва домашнего насилия:
Однако после первого рукоприкладства рецидив не заставил себя ждать. Не смутило и присутствие дочери.
Жертва домашнего насилия:
Такого концерта в трёх действиях за одни сутки Александре хватило на всю жизнь.
Жертва домашнего насилия:
Но что мне делать, как мне жить дальше?
Кстати, как говорят, в народе «снять побои» можно платно в судмедэкспертизе и без обращения в милицию или больницу. И лучше не ждать, пока они заживут, советуют эксперты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Истории женщин, пострадавших от домашнего насилимя, рассказали в программе «Специальный репортаж». Как смыкается психологический капкан? А...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)