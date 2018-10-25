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Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

25.10.2018 23:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника руководство службы продемонстрировало достижения. Ежегодно сотрудники подразделения участвуют в раскрытии около 3000 преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В чем секрет успеха операций узнавала корреспондент Татьяна Ревизоре.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Молниеносная реакция и мертвая хватка. У них нет воинских званий, зато на каждого – личное дело.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Руби – одна из самых опытных, на счету немецкой овчарки 40 выездов.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Евгений Курман, милиционер-кинолог группы задержания:
Если честно сказать, в этом костюме не страшно брать. А если вживую брать собаку, то советую не убегать от такой собаки.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Уйти от четвероногого следопыта практически невозможно. В питомнике районного отдела департамента охраны – 8 собак. Помочь раскрыть преступление по горячим следам – это про их патруль.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Иван Афанаськов, младший инспектор-кинолог питомника служебных собак:
Берет давность следа до часа, расстояние – более километра. Помогают они когда обычный человек уже не найдет.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Но прежде сигнал тревоги поступает на пульт наблюдения. Это сердце Департамента охраны. Причем «сердце» исключительно женское.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Несколько секунд – информация в радиоэфире. Три-четыре минуты – и наряд уже на пороге. Круглосуточно в режиме полной готовности находятся более 600 групп задержания. Основная доля вызовов криминальный характер не носит, но все же.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Александр Тихонович, начальник Октябрьского (г. Минска) отдела Департамента охраны МВД Беларуси:
Нами ставится задача работать на каждый визит как на реально боевой. Что там происходит – ошибка ребенка, случайно нажавшего кнопку, либо реально в квартире преступник вооруженный – мы всегда нацеливаем ребят быть максимально подготовленными к тому, что действия могут быть непредсказуемыми.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Большое внимание в Департаменте охраны уделяют физической подготовке. Среди сотрудников немало тех, кто имеет спортивный разряд. Раз в месяц рабочие ситуации отрабатывают в учебных классах. Здесь и банкомат, и офис, и квартира.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Занятия по огневой подготовке сотрудники начинают в интерактивном тире. Оружие боевое, спуск такой же тяжелый. Разница лишь в том, что мишень поражаются лазером. Так что отдача при такой стрельбе только практическая.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

За монитором – настоящий тир, за теорией – мировая практика. К примеру, сегодня Департамент охраны перевооружается технически.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Это – одна из последних новинок, так называемое «автоматизированное рабочее место групп задержания». Разработка не имеет аналогов. Систему испытывали в течение года на базе Октябрьского района Минска.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Олег Шаблыко, заместитель начальника Департамента охраны – начальник управления средств и систем охраны МВД Беларуси:
Данная система позволяет в режиме реального времени группам задержания контролировать ситуацию в охраняемых объектах. Кратчайший маршрут для группы задержания прорисовывает также эта компьютерная программа. Порядка 14 подразделений на территории Республики Беларусь в этом году получат данную систему и будут ее эксплуатировать.

Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания

Охранной сигнализацией в Беларуси оборудовано более 200 тысяч объектов. Начеку и те, кто у пульта, и те, кто обязательно ответит на вызов. Профессиональный праздник – 29 октября – большинство привычно встретит на посту.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 115
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника руководство службы продемонстрировало достижения. Ежегодно сотрудники подразделения участвуют в...
 
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