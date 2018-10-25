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Департамент охраны МВД разработал уникальную систему для групп задержания
Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника руководство службы продемонстрировало достижения. Ежегодно сотрудники подразделения участвуют в раскрытии около 3000 преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В чем секрет успеха операций узнавала корреспондент Татьяна Ревизоре.
Молниеносная реакция и мертвая хватка. У них нет воинских званий, зато на каждого – личное дело.
Руби – одна из самых опытных, на счету немецкой овчарки 40 выездов.
Евгений Курман, милиционер-кинолог группы задержания:
Уйти от четвероногого следопыта практически невозможно. В питомнике районного отдела департамента охраны – 8 собак. Помочь раскрыть преступление по горячим следам – это про их патруль.
Иван Афанаськов, младший инспектор-кинолог питомника служебных собак:
Но прежде сигнал тревоги поступает на пульт наблюдения. Это сердце Департамента охраны. Причем «сердце» исключительно женское.
Несколько секунд – информация в радиоэфире. Три-четыре минуты – и наряд уже на пороге. Круглосуточно в режиме полной готовности находятся более 600 групп задержания. Основная доля вызовов криминальный характер не носит, но все же.
Александр Тихонович, начальник Октябрьского (г. Минска) отдела Департамента охраны МВД Беларуси:
Большое внимание в Департаменте охраны уделяют физической подготовке. Среди сотрудников немало тех, кто имеет спортивный разряд. Раз в месяц рабочие ситуации отрабатывают в учебных классах. Здесь и банкомат, и офис, и квартира.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
За монитором – настоящий тир, за теорией – мировая практика. К примеру, сегодня Департамент охраны перевооружается технически.
Это – одна из последних новинок, так называемое «автоматизированное рабочее место групп задержания». Разработка не имеет аналогов. Систему испытывали в течение года на базе Октябрьского района Минска.
Олег Шаблыко, заместитель начальника Департамента охраны – начальник управления средств и систем охраны МВД Беларуси:
Охранной сигнализацией в Беларуси оборудовано более 200 тысяч объектов. Начеку и те, кто у пульта, и те, кто обязательно ответит на вызов. Профессиональный праздник – 29 октября – большинство привычно встретит на посту.
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника руководство службы продемонстрировало достижения. Ежегодно сотрудники подразделения участвуют в...
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