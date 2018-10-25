Студенты из ЮАР разработали биокирпичи из песка и мочи

Технология позволит найти применение отходам жизнедеятельности, она не требует высоких температур для обжига и, как следствие, не приводит к выбросу в атмосферу вредных веществ. Прочность биокирпича можно регулировать, изменяя объем внедренных бактерий и время, затрачиваемое на процесс ферментации.









Как отмечает CapeTown ETC, несколько лет назад подобную технологию испытывали в США, однако там использовали искусственную мочу. Свою разработку студенты из ЮАР называют «жидким золотом». Найдет ли она применение, не уточняется.



