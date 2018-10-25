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Студенты из ЮАР разработали биокирпичи из песка и мочи
Процесс напоминает тот, при котором формируются ракушки. Песок колонизируют бактерии, после чего происходит сложная химическая реакция, которая закрепляет сыпучий материал наподобие цемента,
Технология позволит найти применение отходам жизнедеятельности, она не требует высоких температур для обжига и, как следствие, не приводит к выбросу в атмосферу вредных веществ. Прочность биокирпича можно регулировать, изменяя объем внедренных бактерий и время, затрачиваемое на процесс ферментации.
Как отмечает CapeTown ETC, несколько лет назад подобную технологию испытывали в США, однако там использовали искусственную мочу. Свою разработку студенты из ЮАР называют «жидким золотом». Найдет ли она применение, не уточняется.
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Процесс напоминает тот, при котором формируются ракушки. Песок колонизируют бактерии, после чего происходит сложная химическая реакция, которая закрепляет...
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