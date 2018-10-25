Навальный намерен добиться изъятия дачи у главы Росгвардии



Кадр из видео «Навальный LIVE»/YouTube

— заявил оппозиционер во время эфира «Навальный Live».В одном из расследований ФБК сообщал, что нынешняя дачав деревне Калчуга раньше была государственной дачей, на которой проживали, в том числе советский госдеятельПомимо этого в конце августа ФБК опубликовал расследование о нарушениях при закупках питания для Росгвардии. По данным фонда, после того как в декабре 2017 года единственным ее поставщиком стал ООО «Мясокомбинат «Дружба народов»», цены на базовые продукты выросли в два-три раза. В Росгвардии назвали расследование ФБК провокацией, Золотов в видеообращении вызвал оппозиционера на поединок. В ответпригласил главу Росгвардии на дебаты на один из федеральных телеканалов. Военнослужащий записал ответный ролик с призывом проверить главу ФБК на полиграфе.