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Навальный намерен добиться изъятия дачи у главы Росгвардии

25.10.2018 23:31 — Разное | UDF  
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Кадр из видео «Навальный LIVE»/YouTube
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что намерен добиться изъятия бывшей государственной дачи у главы Росгвардии Виктора Золотова.

«Генерал-то должен понести наказание за то, что «съехал» с сатисфакции. Я решил, что генерал Золотов должен отдать свою дачу. Не мне, конечно. ФБК и я лично написали заявление. Мы начали процедуру изъятия «бывшей дачи Микояна», — заявил оппозиционер во время эфира «Навальный Live».

В одном из расследований ФБК сообщал, что нынешняя дача Виктора Золотова в деревне Калчуга раньше была государственной дачей, на которой проживали, в том числе советский госдеятель Анатас Микоян.

Помимо этого в конце августа ФБК опубликовал расследование о нарушениях при закупках питания для Росгвардии. По данным фонда, после того как в декабре 2017 года единственным ее поставщиком стал ООО «Мясокомбинат «Дружба народов»», цены на базовые продукты выросли в два-три раза. В Росгвардии назвали расследование ФБК провокацией, Золотов в видеообращении вызвал оппозиционера на поединок. В ответ Алексей Навальный пригласил главу Росгвардии на дебаты на один из федеральных телеканалов. Военнослужащий записал ответный ролик с призывом проверить главу ФБК на полиграфе.

 
 
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Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что намерен добиться изъятия бывшей государственной дачи у главы Росгвардии Виктора Золотова.
 
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