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Мужчина залпом выпил три бутылки водки и скончался прямо в магазине
Иллюстративное фото
Его заметили охранники и задержали. Когда они стали выводить мужчину из магазина, ему стало плохо, бездомный стал терять сознание. Работники супермаркета вызвали полицию и скорую. К тому моменту, как медики прибыли на место, мужчина уже скончался.
Документов у него при себе не было, его личность выясняется.
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В Астрахани мужчина, придя в магазин, подошел к полкам с алкогольной продукцией.
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