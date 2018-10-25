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Мужчина залпом выпил три бутылки водки и скончался прямо в магазине

25.10.2018 22:46 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Астрахани мужчина, придя в магазин, подошел к полкам с алкогольной продукцией. Там он открыл три бутылки водки по 0,25 литров и выпил их залпом, не заплатив.

Его заметили охранники и задержали. Когда они стали выводить мужчину из магазина, ему стало плохо, бездомный стал терять сознание. Работники супермаркета вызвали полицию и скорую. К тому моменту, как медики прибыли на место, мужчина уже скончался.

Документов у него при себе не было, его личность выясняется.

 
 
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В Астрахани мужчина, придя в магазин, подошел к полкам с алкогольной продукцией.
 
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