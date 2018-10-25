Мужчина залпом выпил три бутылки водки и скончался прямо в магазине



Иллюстративное фото

Его заметили охранники и задержали. Когда они стали выводить мужчину из магазина, ему стало плохо, бездомный стал терять сознание. Работники супермаркета вызвали полицию и скорую. К тому моменту, как медики прибыли на место, мужчина уже скончался.Документов у него при себе не было, его личность выясняется.