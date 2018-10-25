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Функции координатора цифровой экономики в Беларуси возьмет на себя Минсвязи – А.Турчин

25.10.2018 23:05 — Разное | Интерфакс  
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Министерство связи и информатизации будет выступать координатором развития цифровой экономики в Беларуси, заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

"На текущем этапе функции координатора возьмет на себя министерство связи и информатизации. Президент поддержал нас", - сообщил он.

По словам А.Турчина, Минсвязи и Парк Высоких технологий должны стать главным "локомотивом цифровизации экономики в нашей стране".

Вице-премьер Беларуси высказал мнение, что главная проблема на нынешнем этапе цифровой экономики в стране – квалифицированные компетентные кадры.

А.Турчин отметил, что резиденты ПВТ отчисляют в фонд Парка 1% своей выручки. По его мнению, из денег фонда можно оплачивать привлечение специалистов из различных сфер, чтобы платить им "достойную зарплату"

"И ни одной копейки из бюджета", - заверил он.

По словам заместителя премьер-министра, в фонде находится несколько десятков миллионов долларов, поэтому "средств хватит".

Тем не менее, он отметил, что направление расходования данных средств должен определять президент страны и утвержденный им наблюдательный совет.

 
 
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Министерство связи и информатизации будет выступать координатором развития цифровой экономики в Беларуси, заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" первый...
 
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