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Главный тренер БАТЭ: От этого поражения остался неприятный осадок

26.10.2018 01:16 — Разное | Tut.by  
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По окончании поединка с «Челси» (1:3) на вопросы английских журналистов ответил главный тренер БАТЭ Алексей Бага.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы стали участниками очень хорошего матча. Играли против топовой команды, имеющей в составе звезд мирового уровня. Это еще одна страничка в истории БАТЭ. Тем не менее мы уступили. Конечно, хочется всегда побеждать. А от этого поражения остался неприятный осадок.

— Как известно, недавно скончался председатель правления вашего клуба Анатолий Капский. Расскажите, что он значил для БАТЭ и для того пути, который вы проходите сейчас в еврокубках.

— Чтобы рассказать об Анатолии Анатольевиче, целого вечера не хватит. Если начну, то мы можем опоздать на самолет, а у мистера Сарри не будет времени ответить на ваши вопросы. Если коротко, то Анатолий Капский все значил для нашей команды. И если кто-то из присутствующих здесь сталкивался с потерей близкого человека, то понимает, что я имею в виду.

— Каков интерес со стороны белорусских болельщиков к ответному противостоянию БАТЭ и «Челси»?

— Верим, что трибуны «Борисов-Арены» заполнятся до отказа.

— У БАТЭ было несколько возможностей забить.

— Мы хорошо исполнили один из «стандартов». Возникали и хорошие предпосылки для острых контратак, которые мы могли провести более качественно. Но имеем то, что имеем. Будем готовиться дальше.

— Каковы ваши ожидания от второй половины дистанции групповой стадии нынешней Лиги Европы?

— Будем до последнего верить в достижимость положительного для себя исхода, которым станет выход в нокаут-раунд турнира. Вот «Види» на выезде взял верх над греческим ПАОКом. Как я говорил на вчерашней пресс-конференции, ничего невозможного в футболе нет. Продолжим играть, выкладываться на сто процентов, демонстрировать максимальные концентрацию и самоотдачу.

 
 
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По окончании поединка с "Челси" (1:3) на вопросы английских журналистов ответил главный тренер БАТЭ Алексей Бага.
 
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