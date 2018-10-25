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Баскетболистки "Цмокі-Мiнск" с выездной победы над фаворитом стартовали в Еврокубке

26.10.2018 00:21 — Разное | Tut.by  
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Баскетболистки «Цмокі-Мінск» с выездной победы над фаворитом своего квартета стартовали в женском Еврокубке, сообщает пресс-служба «драконов».


Фото: БК "Цмокi-Мiнск"

«Бешикташ» — «Цмокі-Мінск» — 63:68 (19:17, 16:18, 16:11, 12:22).

«Цмокi-Мiнск»: Ленка Бартакова — 10 очков, 3 подбора, 4 передачи, 2 перехвата; Виктория Гаспер — 30 очков, 13 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот; Даниэлла Маккрей — 7 очков, 7 подборов, 1 передача, 1 перехват; Евгения Степанова — 2 очка, 2 подбора, 3 передачи; Рэйчел Териот — 6 очков, 2 подбора, 3 передачи; Анна Лаппо — 2 очка, 2 подбора, 1 перехват; Алла Муравская — 8 очков, 9 подборов, 7 передач, 1 перехват, 3 блок-шота; Ксения Войшель — 3 очка.

Минчанки уступали перед заключительной четвертью с разницей в 5 очков, но сумели не только догнать соперниц, но и вырвать победу. Героем матча стала центровая Виктория Гаспер, набравшая 30 очков и сделавшая 13 подборов.

24 октября состоялась встреча между польской «Вислой» и российской «Инвентой» из Курска, которая завершилась победой команды из Кракова — 76:58.


 
 
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Баскетболистки "Цмокі-Мінск" с выездной победы над фаворитом своего квартета стартовали в женском Еврокубке.
 
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