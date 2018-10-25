26 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Австрия - Национальный день.

ПРИМЕТЫ:

Агафонов день. Банное обиходье. Использовали в бане целебные травы.

РОДИЛИСЬ:

1854 Чарльз Уильям ПОСТ, изобретатель подтяжек и различной кухонной утвари.

1863 Элсворт Милтон СТАТЛЕР, американский гостиничный магнат. Именно он придумал фразу «Клиент всегда прав». Своим служащим он запрещал спорить с постояльцами даже по пустякам, за ослушание увольнял. В гостиницах Статлера всем клиентам предлагались небывалые по тем временам удобства - наличие дверных замков, ванная в каждом номере, выключатели у дверей и бесплатная утренняя газета.

1916 Франсуа МИТТЕРАН, экс-президент Франции. Для многих Миттеран был примером настоящего француза, который, имея жену, поддерживал долгие отношения с любовницей. Нация была в курсе, но прощала это своему президенту, уважая его за честность.

1942 Боб (Роберт Уильям) ХОСКИНС, английский актёр.

1947 Хиллари КЛИНТОН, госдеятель США, бывшая первая леди страны. Была воспитана в пуританской строгости. Её отец был весьма суров с ней, он никогда не делал ей комплиментов и всегда на ночь отключал в их доме отопление, так как считал, что холод закаляет характер. Её IQ - 140!

1959 Хуан Эво МОРАЛЕС АЙМА, президент Боливии. Он является первым представителем коренного населения Америки, индейцем аймара, руководящим Боливией, за более чем 400 лет со времён испанской колонизации. Не женат.

1959 Зоя Валентиновна БЕЛОХВОСТИК, белорусская актриса.

1983 Дмитрий Евгеньевич СЫЧЁВ, российский футболист.

СОБЫТИЯ:

1822 В возрасте 17 лет Ханс Кристиан АНДЕРСЕН записался в школу, чтобы получить образование. Он был самым высоким в своём классе, так как его одноклассникам было по 11 лет.

1863 В Лондоне была основана Английская футбольная ассоциация. Первым делом она определила правила игры, и с тех пор болельщики уже не путали футболистов с регбистами, потому что полевым игрокам запретили переносить мяч руками. День рождения футбола.

1929 Американка Т. ЭВАНС стала первым в мире человеком, родившимся на борту самолёта.

1965 В Букингемском дворце группе «Биттлз» вручили высшие награды - ордена Британской империи. Пол МАККАРТНИ вспоминал, что все «битлы» очень нервничали и перед церемонией награждения решили покурить марихуаны в туалете дворца.

1978 Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что вирус оспы уничтожен в природе.

1988 В Лондон из Токио прибыл «Боинг-747» с одним пассажиром на борту (самолёт был рассчитан на перевозку 353 человек). Когда по техническим причинам вылет самолёта из столицы Японии был задержан, все пассажиры, кроме женщины-японки, поменяли свои билеты на другие рейсы.

1989 В Нью-Йорке за $4,62 млн был продан самый дорогой в мире рубин массой 32 карата.

1990 Канадец Шон ШЕННОН установил мировой рекорд, прочитав монолог Гамлета «Быть или не быть» за 26 секунд.

2002 Москва. Около 5.30 спецслужбы начали операцию по освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке («Норд-Ост»). В зал был пущен усыпляющий газ. Затем взорвана стена и в зал брошены шокирующие светошумовые гранаты. При этом погибли 128 человек.

2010 В Германии умер осьминог ПАУЛЬ, прославившийся как оракул во время Чемпионата мира по футболу 2010 года. Он прожил 2 года и 9 месяцев.