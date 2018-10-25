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Немецкие миллионеры Ретманны пробуют расширить бизнес в Беларуси

26.10.2018 00:09 — Разное | Ежедневник  
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Немецкие миллионеры Ретманны пробуют расширить бизнес в Беларуси

http://sfera.fm

Березовская компания «Сария», занимающаяся переработкой органических отходов, заинтересована в приобретении профильного предприятия в Белыничах.

Соответствующая информация появилась на Едином портале финансового рынка. «Сария» сделала предложение о покупке в ноябре 2018 года через своего брокера на Белорусской валютно-фондовой бирже пакета акций Белыничского протеинового завода.

«Сария» является дочерней компанией международной  Saria-Gruppe , которая в 22 странах мира производит из органических отходов корма, пищевые и технические жиры, удобрения, биогаз и биотопливо. В 2005 года Saria вышла на белорусский рынок, а в 2008 году ее дочерняя компания запустила в эксплуатацию завод  в Березовском районе.  Немцы занимаются сбором органического сырья и последующей его переработкой в кормовую муку и кормовой и технический жиры.  В настоящее время компания  расширяет  производство в деревне Подосье. Реализация проекта, согласно уведомлению об общественных обсуждениях, намечена на 2018-2019 годы. Новая линия предназначена для переработки куриного сырья.

Согласно информации с Единого портала финансового рынка,  «Сария» готова  купить у частных акционеров небольшой пакет акций ОАО «Белыничский протеиновый завод».  Контрольный пакет предприятия (99,87%) находится в коммунальной собственности. Экспертами не исключается, что следующим шагом может стать покупка немцами госдоли.

Белыничский протеиновый завод был запущен в 1983 году и производит тот же ассортимент, что и «Сария» под Березой, - мясокостную муку и технический жир. Ранее сообщалось, что в приватизации этого предприятия может поучаствовать владелец литовского холдинга Arvi ir K Видмантас Кучинскас. Он является главным конкурентам немцам в борьбе за органические отходы и их источники на рынке Беларуси. В 2014 году его компания Biovast, перерабатывающая отходы в Литве и Латвии, создала на базе государственного  Лидского ветсанутильзавода  предприятие «Биоваст-Лида». Оно выпускает костную муку и технический жир и собирает отходы на закрепленной за ним территории.

«Сария» в Березе  - один из бизнесов   крупного  немецкого семейного бизнеса Rethmann-Gruppe в Беларуси. Семья Ретманн также занимается сбором и переработкой бытовых отходов (Remondis)  и логистическими услугами (Rhenus). С 2009 года на белорусском рынке работает компания Remondis, которая в  рамках нескольких совместных предприятий («Ремондис-Минск» и «Ремондис-Гомель») занимается сбором и сортировкой мусора.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Березовская компания «Сария», занимающаяся переработкой органических отходов, заинтересована в приобретении профильного предприятия в Белыничах.
 
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