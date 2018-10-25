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Тогда Сейчас: на каком транспорте ездили советские люди и сколько стоил проезд
Цены и штрафы
В 1970-1980-е годы стоимость проезда в городском общественном транспорте была в пределах 3-5 копеек за одну поездку. Напомним, что
Движение в центре Минска в 70-е. Фото в газете "Вечерний Минск".
Месячный проездной билет на несколько видов транспорта стоил около 6 рублей, проездной на отдельный вид транспорта – 2 рубля.
К слову, штраф за безбилетный проезд был 1 рубль, а позже стал 3 рубля.
Советские рубли
Один из пассажиров тех времен вспоминает текст одной из «агиток» против «зайцев» в советских трамваях: «Проезд с билетом - 3 копейки, без билета – 1 рубль».
На линиях общественного транспорта работали контролеры. При неоплаченном проезде взымали штраф. Если пассажир отказывался платить, его отводили в отделение милиции.
Заметка об общественных контролерах 70-х годов в газете "Вечерний Минск"
Самым популярным видом транспорта был автобус
Автобусы были в основном марки ЛиАЗ (производства Ликинского автобусного завода, в Московской области) и ЛАЗы (Львовского производства, Украина).
Позже появились венгерские «Икарусы».
"Икарус"
В жилых районах, где не было метро, жители часто испытывали проблемы в часы пик. Наземный транспорт ходил, по воспоминаниям современников, не всегда регулярно. Люди долго ждали свой автобус или троллейбус, а потом ехали в битком набитых салонах.
В часы пик при расчетной вместимости около 110 пассажиров (в новых по тем временам ЛиАЗах-677) в автобус могло набиться до 250 человек, вспоминают современники.
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Такси
Маршрутное такси стоило около 15 копеек за поездку.
Цена на обычное такси в 70-80-е была около 10 копеек за километр, позднее выросла до 20 копеек за километр. В среднем поездка на такси обходилась около 5 рублей.
Сколько стоили автомобили и мотоциклы?
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