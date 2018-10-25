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Тогда Сейчас: на каком транспорте ездили советские люди и сколько стоил проезд

26.10.2018 06:37 — Разное | Myfin  
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Тогда Сейчас: на каком транспорте ездили советские люди и сколько стоил проезд
И в былые времена, и сейчас каждый выбирает средство передвижения по своему вкусу

Цены и штрафы

В 1970-1980-е годы стоимость проезда в городском общественном транспорте была в пределах 3-5 копеек за одну поездку. Напомним, что  средняя зарплата в СССР составляла 150-170 рублей. Так что, например, при зарплате в 150 рублей можно было купить около 3 тыс. поездок в автобусе и метро (5 копеек за 1 поездку). Талон на проезд в трамвае стоил обычно дешевле - 3 копейки, в троллейбусе – 4 копейки.

Тогда Сейчас: на каком транспорте ездили советские люди и сколько стоил проезд

Движение в центре Минска в 70-е. Фото в газете "Вечерний Минск".

Месячный проездной билет на несколько видов транспорта стоил около 6 рублей, проездной на отдельный вид транспорта – 2 рубля.

К слову, штраф за безбилетный проезд был 1 рубль, а позже стал 3 рубля.

Тогда Сейчас: на каком транспорте ездили советские люди и сколько стоил проезд

Советские рубли

Один из пассажиров тех времен вспоминает текст одной из «агиток» против «зайцев» в советских трамваях: «Проезд с билетом - 3 копейки, без билета – 1 рубль».

На линиях общественного транспорта работали контролеры. При неоплаченном проезде взымали штраф. Если пассажир отказывался платить, его отводили в отделение милиции.

Тогда Сейчас: на каком транспорте ездили советские люди и сколько стоил проезд

Заметка об общественных контролерах 70-х годов в газете "Вечерний Минск"

Самым популярным видом транспорта был автобус

Автобусы были в основном марки ЛиАЗ (производства Ликинского автобусного завода, в Московской области) и ЛАЗы (Львовского производства, Украина).

Тогда Сейчас: на каком транспорте ездили советские люди и сколько стоил проезд

 

Позже появились венгерские «Икарусы».

 

Тогда Сейчас: на каком транспорте ездили советские люди и сколько стоил проезд

"Икарус"

В жилых районах, где не было метро, жители часто испытывали проблемы в часы пик. Наземный транспорт ходил, по воспоминаниям современников, не всегда регулярно. Люди долго ждали свой автобус или троллейбус, а потом ехали в битком набитых салонах.

В часы пик при расчетной вместимости около 110 пассажиров (в новых по тем временам ЛиАЗах-677) в автобус могло набиться до 250 человек, вспоминают современники.

 

Тогда Сейчас: на каком транспорте ездили советские люди и сколько стоил проезд

 

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Такси

Маршрутное такси стоило около 15 копеек за поездку.

Цена на обычное такси в 70-80-е была около 10 копеек за километр, позднее выросла до 20 копеек за километр. В среднем поездка на такси обходилась около 5 рублей.

Сколько стоили автомобили и мотоциклы?

Тогда Сейчас: на каком транспорте ездили советские люди и сколько стоил проезд

 
Теги: Минск
 
 
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