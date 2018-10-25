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Сечин предсказал нефтяной диктат США
Игорь Сечин
Под американскими санкциями находятся треть мировых запасов нефти и каждый пятый баррель добычи. "Это безусловный антирекорд", - сказал Игорь Сечин, добавив, что США "вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти, руководствуясь далеко не бескорыстными интересами".
"Сланцевая добыча, экспорт вооружения - американская экономика прагматично выиграла за счет вводимых против других стран санкций", - заявил глава "Роснефти".
"Единственный совет, который я могу дать нашим партнерам - приготовьтесь к диктату, - цитирует Сечина
Другими следствием станет дефицит нефти в мире, считает Сечин: из-за санкций напрямую блокируются проекты в Иране и Венесуэле, финансовые и технологические ограничения наложены на российскую нефтяную отрасль.
Свободных мощностей в ОПЕК, по словам Сечина, недостаточно для компенсации выпадающей добычи: в результате "любое внешнее негативное событие в мире может привести к новому резкому росту цены на нефть и рискам для мировой экономики".
До 2040 года из-за истощения с рынка уйдут месторождения мощностью 40 млн баррелей в день (из 100 млн текущей добычи). Для их замещения нужны "масштабные инвестиции".
Именно это, а не "гипотетическое" достижение пикового спроса станет главным движущим фактором для рынка на ближайшие десятилетия, считает глава "Роснефти".
Прогнозы сокращения потребления из-за развития электротранспорта могут не оправдаться, считает он. Производство электромобилей сопряжено с экологическими рисками, а их перспективы могут оказаться не столь оптимистичными, сказал Сечин.
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Под американскими санкциями находятся треть мировых запасов нефти.
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