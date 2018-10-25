ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сечин предсказал нефтяной диктат США

26.10.2018 02:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Игорь Сечин
США становятся диктатором на мировом рынке нефти за счет сланцевой добычи, союзнических отношений с Саудовской Аравией и политики санкций в отношении крупнейших добывающих стран, заявил на Евразийском экономическом форуме в Вероне глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Под американскими санкциями находятся треть мировых запасов нефти и каждый пятый баррель добычи. "Это безусловный антирекорд", - сказал Игорь Сечин, добавив, что США "вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти, руководствуясь далеко не бескорыстными интересами".

"Сланцевая добыча, экспорт вооружения - американская экономика прагматично выиграла за счет вводимых против других стран санкций", - заявил глава "Роснефти".

"Единственный совет, который я могу дать нашим партнерам - приготовьтесь к диктату, - цитирует Сечина ТАСС. - Результатом политики односторонних санкций станет потеря значительной части суверенитета и контроля над своей экономической, энергетической политикой многими участниками рынка".

Другими следствием станет дефицит нефти в мире, считает Сечин: из-за санкций напрямую блокируются проекты в Иране и Венесуэле, финансовые и технологические ограничения наложены на российскую нефтяную отрасль.

Свободных мощностей в ОПЕК, по словам Сечина, недостаточно для компенсации выпадающей добычи: в результате "любое внешнее негативное событие в мире может привести к новому резкому росту цены на нефть и рискам для мировой экономики".

До 2040 года из-за истощения с рынка уйдут месторождения мощностью 40 млн баррелей в день (из 100 млн текущей добычи). Для их замещения нужны "масштабные инвестиции".

Именно это, а не "гипотетическое" достижение пикового спроса станет главным движущим фактором для рынка на ближайшие десятилетия, считает глава "Роснефти".

Прогнозы сокращения потребления из-за развития электротранспорта могут не оправдаться, считает он. Производство электромобилей сопряжено с экологическими рисками, а их перспективы могут оказаться не столь оптимистичными, сказал Сечин.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под американскими санкциями находятся треть мировых запасов нефти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный тренер БАТЭ: От этого поражения остался неприятный осадок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика