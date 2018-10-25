Сечин предсказал нефтяной диктат США



Игорь Сечин

Под американскими санкциями находятся треть мировых запасов нефти и каждый пятый баррель добычи.- сказал, добавив, что США- заявил глава "Роснефти".- цитирует СечинаДругими следствием станет дефицит нефти в мире, считает Сечин: из-за санкций напрямую блокируются проекты в Иране и Венесуэле, финансовые и технологические ограничения наложены на российскую нефтяную отрасль.Свободных мощностей в ОПЕК, по словам Сечина, недостаточно для компенсации выпадающей добычи: в результатеДо 2040 года из-за истощения с рынка уйдут месторождения мощностью 40 млн баррелей в день (из 100 млн текущей добычи). Для их замещения нужныИменно это, а недостижение пикового спроса станет главным движущим фактором для рынка на ближайшие десятилетия, считает глава "Роснефти".Прогнозы сокращения потребления из-за развития электротранспорта могут не оправдаться, считает он. Производство электромобилей сопряжено с экологическими рисками, а их перспективы могут оказаться не столь оптимистичными, сказал Сечин.