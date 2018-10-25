Главный тренер БАТЭ: От этого поражения остался неприятный осадок



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

БАТЭ

— Мы стали участниками очень хорошего матча. Играли против топовой команды, имеющей в составе звезд мирового уровня. Это еще одна страничка в истории БАТЭ. Тем не менее мы уступили. Конечно, хочется всегда побеждать. А от этого поражения остался неприятный осадок.— Чтобы рассказать об Анатолии Анатольевиче, целого вечера не хватит. Если начну, то мы можем опоздать на самолет, а у мистера Сарри не будет времени ответить на ваши вопросы. Если коротко, то Анатолий Капский все значил для нашей команды. И если кто-то из присутствующих здесь сталкивался с потерей близкого человека, то понимает, что я имею в виду.— Верим, что трибуны «Борисов-Арены» заполнятся до отказа.— Мы хорошо исполнили один из «стандартов». Возникали и хорошие предпосылки для острых контратак, которые мы могли провести более качественно. Но имеем то, что имеем. Будем готовиться дальше.— Будем до последнего верить в достижимость положительного для себя исхода, которым станет выход в нокаут-раунд турнира. Вот «Види» на выезде взял верх над греческим ПАОКом. Как я говорил на вчерашней пресс-конференции, ничего невозможного в футболе нет. Продолжим играть, выкладываться на сто процентов, демонстрировать максимальные концентрацию и самоотдачу.