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Беременная Собчак обтянула расплывшуюся фигуру

26.10.2018 02:00 — Разное | UDF  
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Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Ксения Собчак, представитель которой ранее объявил о ее второй беременности, опубликовала видео, на котором продемонстрировала подросший живот. Расплывшуюся фигуру скандально известная телеведущая обтянула ярким красным платьем.

Ксения Собчак вернулась на телеканал "Дождь" с новой программой "Собчак без правил". Анонс ток-шоу телеведущая сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Первая программа – с Валерием Рашкиным", – сообщила Собчак в подписи к видео.

На записи видно, что в пилотном выпуске Ксения предстала во всей красе – ярком красном платье, обнажающем плечи, со стильной укладкой и в дорогих украшениях. Завершили образ очки в тонкой оправе.

Наблюдательные подписчики обратили внимание, что наряд якобы уж очень плотно сидел на Собчак. Некоторые поклонники в комментариях отметили, что платье сильно "обтянуло" ее "расплывшуюся" фигуру.

"Плечи оголила, в красном платье – не хватило ума одеться в деловом стиле, идя на такую передачу? Или она попутала студии? Действительно, ее персона только для Дома 2 и каких-либо скандалов годится! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "вот-вот, еще и пузо обтянула", "Эх, назвала бы : Собчак без узды и удил.....))))", "совсем расплылась. одежду свободнее надо носить, а она все в обтяг", – высказались подписчики.


Отметим, что сама Ксения известие о своей второй беременности еще ни разу не прокомментировала. Отмалчивается и ее мать, сенатор Людмила Нарусова, хотя политик и признавалась, что мечтает понянчить еще одного внука.

Напомним, о беременности Ксении Собчак заявил человек из ее ближайшего окружения. "Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", – сказал представитель Собчак Кирилл Суханов.

 
 
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Расплывшуюся фигуру скандально известная телеведущая обтянула ярким красным платьем.
 
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