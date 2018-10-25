Беременная Собчак обтянула расплывшуюся фигуру



Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich

вернулась на телеканал "Дождь" с новой программой "Собчак без правил". Анонс ток-шоу телеведущая сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.– сообщила Собчак в подписи к видео.На записи видно, что в пилотном выпуске Ксения предстала во всей красе – ярком красном платье, обнажающем плечи, со стильной укладкой и в дорогих украшениях. Завершили образ очки в тонкой оправе.Наблюдательные подписчики обратили внимание, что наряд якобы уж очень плотно сидел на Собчак. Некоторые поклонники в комментариях отметили, что платье сильноеефигуру.высказались подписчики.Отметим, что сама Ксения известие о своей второй беременности еще ни разу не прокомментировала. Отмалчивается и ее мать, сенатор, хотя политик и признавалась, что мечтает понянчить еще одного внука.Напомним, о беременности Ксении Собчак заявил человек из ее ближайшего окружения.– сказал представитель Собчак