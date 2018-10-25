|
В Иордании автобус со школьниками смыло потоком во время ливня. Погибли 17 человек
Фото: Reuters
Всего в автобусе, по предварительном данным, находились 37 школьников и семеро взрослых. Некоторые из выживших находятся в тяжелом состоянии. Они ехали на экскурсию в районе Мертвого моря.
Из-за происшествия король Абдалла отменил свою поездку в Бахрейн. К поисково-спасательной операции присоединились израильские военные.
В апреле 2018 года во время наводнения у Мертвого моря погибли девять израильских подростков, участвовавших в программе предармейской подготовки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Иордании школьный автобус был смыт потоком во время ливня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)