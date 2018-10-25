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В Иордании автобус со школьниками смыло потоком во время ливня. Погибли 17 человек

26.10.2018 01:48 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
В Иордании школьный автобус был смыт потоком во время ливня. В результате погибли по меньшей мере 17 человек, большинство из них — дети.

Всего в автобусе, по предварительном данным, находились 37 школьников и семеро взрослых. Некоторые из выживших находятся в тяжелом состоянии. Они ехали на экскурсию в районе Мертвого моря.

Из-за происшествия король Абдалла отменил свою поездку в Бахрейн. К поисково-спасательной операции присоединились израильские военные.

В апреле 2018 года во время наводнения у Мертвого моря погибли девять израильских подростков, участвовавших в программе предармейской подготовки.

 
 
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В Иордании школьный автобус был смыт потоком во время ливня.
 
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