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В Беларуси стало меньше владельцев охотничьего оружия
26.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси уменьшилось количество владельцев оружия. А тех, у кого оно есть, сотрудники милиции постоянно контролируют. Легко ли в стране приобрести охотничье ружье и что грозит за незаконное хранение, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Медицинская справка, госпошлина, заявление. Этого достаточно для покупки оружия. Но в милицию нужно предоставить и государственное разрешение на охоту, и удостоверение об окончании специальных курсов.
«На этих курсах человека обучают, как обращаться с оружием, как нужно охотиться, где охотиться. Есть определенные, достаточно жесткие условия охоты. Затем человек проходит медицинскую комиссию. Медицинская комиссия делается не «для словца». Действительно она достаточно жесткая», – рассказал старший инспектор по разрешительной работе Заводского РУВД Юрий Камлевич.
Пройти обследование нужно у психолога, окулиста, нарколога. Их вердикт и все документы проверяет комиссия МВД. Разрешение вряд ли дадут, если милиционеры выявят факты нарушения закона или характеристики от соседей и близких вызовут подозрение.
Продлевать разрешение нужно раз в три года в милиции. В любой момент сотрудник может проверить, как хранится оружие дома.
Квартира на сигнализации, специальный сейф и ружье в разобранном виде. Олег делает все по правилам. С ключами охотник не расстается. Для безопасности детей.
«Ключ от сейфа у меня всегда с ключами от машины. Доступ каких-то посторонних лиц к нему исключен», – отметил охотник Олег Бардиловский.
За последние пять лет число владельцев оружия в Беларуси сократилось в три раза. Сотрудники милиции уверяют: купить ружье в стране непросто, поэтому в случайные руки оно не попадет.
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В республике стало сложнее получить разрешение на приобретение оружия.
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