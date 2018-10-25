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В Беларуси стало меньше владельцев охотничьего оружия

26.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси уменьшилось количество владельцев оружия. А тех, у кого оно есть, сотрудники милиции постоянно контролируют. Легко ли в стране приобрести охотничье ружье и что грозит за незаконное хранение, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Медицинская справка, госпошлина, заявление. Этого достаточно для покупки оружия. Но в милицию нужно предоставить и государственное разрешение на охоту, и удостоверение об окончании специальных курсов. 

«На этих курсах человека обучают, как обращаться с оружием, как нужно охотиться, где охотиться. Есть определенные, достаточно жесткие условия охоты. Затем человек проходит медицинскую комиссию. Медицинская комиссия делается не «для словца». Действительно она достаточно жесткая», – рассказал старший инспектор по разрешительной работе Заводского РУВД  Юрий Камлевич.

Пройти обследование нужно у психолога, окулиста, нарколога. Их вердикт и все документы проверяет комиссия МВД. Разрешение вряд ли дадут, если милиционеры выявят факты нарушения закона или характеристики от соседей и близких вызовут подозрение. 

Продлевать разрешение нужно раз в три года в милиции. В любой момент сотрудник может проверить, как хранится оружие дома. 

Квартира на сигнализации, специальный сейф и ружье в разобранном виде. Олег делает все по правилам. С ключами охотник не расстается. Для безопасности детей. 

«Ключ от сейфа у меня всегда с ключами от машины. Доступ каких-то посторонних лиц к нему исключен», – отметил охотник Олег Бардиловский.

Если хоть один из пунктов правил нарушен, разрешение милиционеры аннулируют. За незаконное хранение наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Правда, ответственности можно избежать, если сдать оружие добровольно. Для профилактики МВД проводит акции. 

«Мы проводим мероприятие «Арсенал», в результате которого нами выявляются различного рода правонарушения. Изымается оружие, которым противопоказано владеть гражданам, которое не состоит на учете. Уже за девять месяцев этого года у нас изъято более 900 единиц незаконно хранящегося оружия сотрудниками внутренних дел. Более 970 единиц такого оружия добровольно сданы», – отметил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы МВД Республики Беларусь Дмитрий Язэпчик.

За последние пять лет число владельцев оружия в Беларуси сократилось в три раза. Сотрудники милиции уверяют: купить ружье в стране непросто, поэтому в случайные руки оно не попадет.



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