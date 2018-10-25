В Беларуси ущемляется свобода слова и мирных собраний, о чем свидетельствуют недавние события. Об этом на 73-й сессии Генеральной ассамблеи заявил Миклош Харасти, спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси.



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Миклош Харасти. Фото: un.org

По словам Харасти, в стране все еще остаются нерешенными большинство проблем, из-за которых уже шесть лет действует мандат спецдокладчика по Беларуси.

«Два основных события свидетельствуют об уменьшении свободы слова. Во-первых, поправки в „Закон о СМИ“ лишают публикации в Сети анонимности, требуя регистрации и закрывая последнее публичное пространство для свободного выражения мнения», — сообщает сайт ООН подробности выступления.

Кроме того, подавлением свободы СМИ докладчик считает так называемое дело БЕЛТА.

«Это привело к задержанию не менее 16 независимых журналистов под предлогом того, что они использовали пароль друг друга для доступа к государственной службе новостей», — заявил Харасти.

Свобода мирных собраний в Беларуси ограничена, считает докладчик. Как пример он вспомнил ситуацию в Бресте, где люди уже несколько месяцев выходят на улицу:

«На прошлой неделе милиция задержала 14 человек, которые мирно протестовали против строительства аккумуляторного завода в Бресте. Причем некоторые из них были арестованы », — подчеркнул он. И добавил, что свобода в сфере защиты окружающей среды имеет решающее значение, тем более что Беларусь как «страна Чернобыля» понимает: безопасность и прогресс идут рука об руку.

Харасти напомнил, что Беларусь все еще практикует смертную казнь, а также игнорирует временные меры, предусмотренные Комитетом по правам человека для надлежащего судебного рассмотрения дел. Напомним, более десятка осужденных на казнь с 2010 года направляли жалобы в ООН, но их не успели рассмотреть: людей казнили раньше.

Официальный докладчик от Беларуси Инна Василевская назвала выступление Харасти «фарсом».

«Что можно было бы проверить в стране, если [и так] двери открыты? (…) Использование прав человека для политических манипуляций является позорным», — добавила она. Как и ранее, официальный Минск не признает мандат спецдокладчика.

В ходе последующего обсуждения представитель Евросоюза призвал Беларусь сотрудничать со спецдокладчиком и рассказывать больше о позитивном влиянии демократических реформ. Свои пожелания высказали и представители ряда стран. Например, спикер из Великобритании выразил обеспокоенность по поводу последствий для ЛГБТ-сообщества из-за инцидента с радужным флагом на здании британского посольства в Минске. Представитель же США выразил сожаление по поводу отсутствия избирательных реформ и регистрации правозащитных организаций.

Миклош Харасти является специальным докладчиком ООН по ситуации с правами человека в Беларуси с момента учреждения этой должности — 1 ноября 2012 года. На этой позиции он будет находиться до конца октября. Затем эту должность займет француженка Анаис Марин . Официальный Минск мандат спецдокладчика не признает и призывает Совет ООН по правам человека упразднить его, указывая на его «несправедливый и политизированный характер». Однако СПЧ ООН каждый год продлевает мандат спецдокладчика по Беларуси.