ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Харасти: поправки в „Закон о СМИ“ и "дело БЕЛТА" свидетельствуют о подавлении свободы СМИ в стране

26.10.2018 07:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси ущемляется свобода слова и мирных собраний, о чем свидетельствуют недавние события. Об этом на 73-й сессии Генеральной ассамблеи заявил Миклош Харасти, спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60064.php

Харасти: поправки в „Закон о СМИ“ и "дело БЕЛТА" свидетельствуют о подавлении свободы СМИ в стране

Миклош Харасти. Фото: un.org

По словам Харасти, в стране все еще остаются нерешенными большинство проблем, из-за которых уже шесть лет действует мандат спецдокладчика по Беларуси.

«Два основных события свидетельствуют об уменьшении свободы слова. Во-первых, поправки в „Закон о СМИ“ лишают публикации в Сети анонимности, требуя регистрации и закрывая последнее публичное пространство для свободного выражения мнения», — сообщает сайт ООН подробности выступления.

Кроме того, подавлением свободы СМИ докладчик считает так называемое дело БЕЛТА.

«Это привело к задержанию не менее 16 независимых журналистов под предлогом того, что они использовали пароль друг друга для доступа к государственной службе новостей», — заявил Харасти.

Свобода мирных собраний в Беларуси ограничена, считает докладчик. Как пример он вспомнил ситуацию в Бресте, где люди уже несколько месяцев выходят на улицу:

«На прошлой неделе милиция задержала 14 человек, которые мирно протестовали против строительства аккумуляторного завода в Бресте. Причем некоторые из них были арестованы», — подчеркнул он. И добавил, что свобода в сфере защиты окружающей среды имеет решающее значение, тем более что Беларусь как «страна Чернобыля» понимает: безопасность и прогресс идут рука об руку.

Харасти напомнил, что Беларусь все еще практикует смертную казнь, а также игнорирует временные меры, предусмотренные Комитетом по правам человека для надлежащего судебного рассмотрения дел. Напомним, более десятка осужденных на казнь с 2010 года направляли жалобы в ООН, но их не успели рассмотреть: людей казнили раньше.

Официальный докладчик от Беларуси Инна Василевская назвала выступление Харасти «фарсом».

«Что можно было бы проверить в стране, если [и так] двери открыты? (…) Использование прав человека для политических манипуляций является позорным», — добавила она. Как и ранее, официальный Минск не признает мандат спецдокладчика.

В ходе последующего обсуждения представитель Евросоюза призвал Беларусь сотрудничать со спецдокладчиком и рассказывать больше о позитивном влиянии демократических реформ. Свои пожелания высказали и представители ряда стран. Например, спикер из Великобритании выразил обеспокоенность по поводу последствийдля ЛГБТ-сообщества из-за инцидента с радужным флагом на здании британского посольства в Минске. Представитель же США выразил сожаление по поводу отсутствия избирательных реформ и регистрации правозащитных организаций.

Миклош Харасти является специальным докладчиком ООН по ситуации с правами человека в Беларуси с момента учреждения этой должности — 1 ноября 2012 года. На этой позиции он будет находиться до конца октября. Затем эту должность займет француженка Анаис Марин.

Официальный Минск мандат спецдокладчика не признает и призывает Совет ООН по правам человека упразднить его, указывая на его «несправедливый и политизированный характер». Однако СПЧ ООН каждый год продлевает мандат спецдокладчика по Беларуси.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси ущемляется свобода слова и мирных собраний, о чем свидетельствуют недавние события. Об этом на 73-й сессии Генеральной ассамблеи заявил Миклош Харасти,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лига Европы: БАТЭ проиграл «Челси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика