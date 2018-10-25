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Харасти: поправки в „Закон о СМИ“ и "дело БЕЛТА" свидетельствуют о подавлении свободы СМИ в стране
26.10.2018 07:40 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси ущемляется свобода слова и мирных собраний, о чем свидетельствуют недавние события. Об этом на 73-й сессии Генеральной ассамблеи заявил Миклош Харасти, спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси.
Миклош Харасти. Фото: un.org
По словам Харасти, в стране все еще остаются нерешенными большинство проблем, из-за которых уже шесть лет действует мандат спецдокладчика по Беларуси.
«Два основных события свидетельствуют об уменьшении свободы слова. Во-первых, поправки в „Закон о СМИ“ лишают публикации в Сети анонимности, требуя регистрации и закрывая последнее публичное пространство для свободного выражения мнения», —
Кроме того, подавлением свободы СМИ докладчик считает так называемое дело БЕЛТА.
«Это привело к задержанию не менее 16 независимых журналистов под предлогом того, что они использовали пароль друг друга для доступа к государственной службе новостей», — заявил Харасти.
Свобода мирных собраний в Беларуси ограничена, считает докладчик. Как пример он вспомнил ситуацию в Бресте, где люди уже несколько месяцев выходят на улицу:
«На прошлой неделе милиция
Харасти напомнил, что Беларусь все еще практикует смертную казнь, а также игнорирует временные меры, предусмотренные Комитетом по правам человека для надлежащего судебного рассмотрения дел. Напомним, более десятка осужденных на казнь с 2010 года направляли жалобы в ООН, но их не успели рассмотреть: людей казнили раньше.
Официальный докладчик от Беларуси Инна Василевская назвала выступление Харасти «фарсом».
«Что можно было бы проверить в стране, если [и так] двери открыты? (…) Использование прав человека для политических манипуляций является позорным», — добавила она. Как и ранее, официальный Минск
В ходе последующего обсуждения представитель Евросоюза призвал Беларусь сотрудничать со спецдокладчиком и рассказывать больше о позитивном влиянии демократических реформ. Свои пожелания высказали и представители ряда стран. Например, спикер из Великобритании выразил обеспокоенность по поводу
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В Беларуси ущемляется свобода слова и мирных собраний, о чем свидетельствуют недавние события. Об этом на 73-й сессии Генеральной ассамблеи заявил Миклош Харасти,...
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