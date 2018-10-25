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В рамках нового гастрофеста в Минске предлагают сеты из морепродуктов
Новости Беларуси. В столице стартовал очередной гастрономический фестиваль. На этот раз в сет входят блюда из морепродуктов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Среди ингредиентов чаще всего используют мидии, устрицы, креветки, лосось и тунец. Некоторые сеты дополняются десертами. 20 кафе и ресторанов Минска предлагают по единой цене попробовать свои фирменные изыски.
Станислав Агинский, соорганизатор гастрофестивалей:
Тут стоит оценивать, наверное, не только себестоимость и выгодность предложения, сколько еще какую-то эстетику. Важно, чтобы это было красиво, чтобы это было подано грамотно.
Фестиваль продлиться до 18 ноября. После чего организаторы составят программу на 2019 год. В списке основных задач – продолжить покорять регионы кулинарными шедеврами. В 2018 году гастрофесты были организованы в Бресте, Гродно и Гомеле. Стоит отметить – прошли они на «ура».
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Новости Беларуси. В столице стартовал очередной гастрономический фестиваль. На этот раз в сет входят блюда из морепродуктов, сообщили в программе «Столичные...
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