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Лига Европы. БАТЭ проиграл «Челси» в гостевом матче

26.10.2018 00:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. БАТЭ уступил «Челси» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1.

Игрок «Челси» Рубен Лофтус-Чик оформил хет-трик во встрече – футболист забил на 2, 8 и 54 минутах. У борисовчан отличился Алексей Риос – он отправил мяч в ворота соперника на 80 минуте. Счет не изменился до финального свистка.

Что говорил Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»

Следующая встреча команд состоится в Борисове восьмого ноября.  

В другом поединке третьего тура группы L греческий ПАОК в домашнем матче уступил венгерскому «Види».

Сейчас турнирная таблица группы выглядит таким образом: «Челси», ПАОК, «Види», БАТЭ. 

 
 
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Новости Беларуси. БАТЭ уступил «Челси» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1. Игрок «Челси»...
 
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