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Лига Европы. БАТЭ проиграл «Челси» в гостевом матче
Новости Беларуси. БАТЭ уступил «Челси» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1.
Игрок «Челси» Рубен Лофтус-Чик оформил хет-трик во встрече – футболист забил на 2, 8 и 54 минутах. У борисовчан отличился Алексей Риос – он отправил мяч в ворота соперника на 80 минуте. Счет не изменился до финального свистка.
Следующая встреча команд состоится в Борисове восьмого ноября.
В другом поединке третьего тура группы L греческий ПАОК в домашнем матче уступил венгерскому «Види».
Сейчас турнирная таблица группы выглядит таким образом: «Челси», ПАОК, «Види», БАТЭ.
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Новости Беларуси. БАТЭ уступил «Челси» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1. Игрок «Челси»...
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