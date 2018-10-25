В Стародорожском районе произошёл пожар на зерносушилке: огнём испорчено около 2500 тонн кукурузы

Новости Беларуси. В Стародорожском районе произошел пожар с довольно существенным ущербом для местного хозяйства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Горела зерносушилка предприятия «Арэса-Агро». По информации областного управления МЧС, огнем повреждено около 100 квадратных метров крыши и 2500 тонн кукурузы.





Причины возгорания устанавливаются. В первую очередь рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей и теплооборудования.