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В Стародорожском районе произошёл пожар на зерносушилке: огнём испорчено около 2500 тонн кукурузы

26.10.2018 00:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Стародорожском районе произошел пожар с довольно существенным ущербом для местного хозяйства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Горела зерносушилка предприятия «Арэса-Агро». По информации областного управления МЧС, огнем повреждено около 100 квадратных метров крыши и 2500 тонн кукурузы.

В Стародорожском районе произошёл пожар на зерносушилке: огнём испорчено около 2500 тонн кукурузы

Причины возгорания устанавливаются. В первую очередь рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей и теплооборудования.

 
 
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Новости Беларуси. В Стародорожском районе произошел пожар с довольно существенным ущербом для местного хозяйства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Горела...
 
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