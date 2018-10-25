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«Театральная среда» возвращается в Солигорск: каких премьер стоит ждать?

26.10.2018 00:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Театральные среды возвращаются на сцену Солигорского дворца культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проект стартовал с музыкальной комедии «Пальто из Бобруйска» (национальные особенности евреев в шутках, песнях и танцах). Постановка собрала почти полный зал. Такая традиция существовала в Солигорске в 80-90-е годы. В то время город шахтеров принимал лучшие коллективы не только из Беларуси, но и России. В свой 50-й юбилей местный Дворец культуры решил возобновить такие встречи.

«Театральная среда» возвращается в Солигорск: каких премьер стоит ждать?

Оксана Куклицкая, директор солигорского Дворца культуры:
К нам обратились ветераны труда – те, которые в далеком-далеком 1958 году приехали строить город Солигорск. Получив такую заявку в юбилейный год, мы очень активно поработали в августе. Ежемесячно в одну из сред мы будем встречать здесь нашего зрителя и показывать ему постановки лучших белорусских театров. К нам приедет обязательно русский театр имени Горького, молодежный театр, театр киноактера, драмтеатр, театр Дунинка-Мартинкевича из Бобруйска.

«Театральная среда» возвращается в Солигорск: каких премьер стоит ждать?

Программа расписана до конца 2019 года. Уже в ноябре зрителей ждет премьера от солигорского народного театра, а ближе к новогодним праздникам минская гимназия-колледж искусств представит балет «Щелкунчик».

 
 
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Новости Беларуси. Театральные среды возвращаются на сцену Солигорского дворца культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект стартовал с музыкальной...
 
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