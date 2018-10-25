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«Театральная среда» возвращается в Солигорск: каких премьер стоит ждать?
Новости Беларуси. Театральные среды возвращаются на сцену Солигорского дворца культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Проект стартовал с музыкальной комедии «Пальто из Бобруйска» (национальные особенности евреев в шутках, песнях и танцах). Постановка собрала почти полный зал. Такая традиция существовала в Солигорске в 80-90-е годы. В то время город шахтеров принимал лучшие коллективы не только из Беларуси, но и России. В свой 50-й юбилей местный Дворец культуры решил возобновить такие встречи.
Оксана Куклицкая, директор солигорского Дворца культуры:
Программа расписана до конца 2019 года. Уже в ноябре зрителей ждет премьера от солигорского народного театра, а ближе к новогодним праздникам минская гимназия-колледж искусств представит балет «Щелкунчик».
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Новости Беларуси. Театральные среды возвращаются на сцену Солигорского дворца культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект стартовал с музыкальной...
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