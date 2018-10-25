А вот и осень. Нет, это не значит, что пришло время хандрить и зависать в выходные дома с сериалами (хотя чем не вариант?). AFISHA.TUT.BY в очередной раз подобрала 10 идей, чтобы не позволить вам спрятаться от самого интересного под одеялом.

Посетить главную выставку-ярмарку года



Фото носит иллюстративный характер

Когда: 26 — 28 октября, с 11.00. Где: выставочный комплекс на Победителей . Сколько: на входе — 3 рубля, онлайн — 2 рубля.

В самый разгар осеннего сезона на выставке-ярмарке «Млын» свои работы представят более 500 мастеров и дизайнеров из всех регионов Беларуси и зарубежья. Здесь можно будет купить, например, панно, выполненные в технике «стринг-арт» или стиле «прованс», посуду из керамики и дерева, плетеные корзинки и расписные подносы, кожаные и текстильные рюкзаки с модными принтами, ремни, актуальные сумочки с ручной росписью, мужские и женские портмоне. Ни один «Млын» не обходится без богатого выбора украшений: брошей, колец, серег, браслетов, подвесок, заколок. А еще на выставке представят огромный выбор дизайнерской сезонной одежды: элегантные пальто, войлочные жилеты, уютные туники, платья и, конечно, головные уборы — от ультрамодных до классических.

Выбираем интересные выставки



Кадр из фильма «Огненные колесницы»

Когда: с 26 октября, 19.00. Где: кинотеатр Москва . Сколько: 5 рублей, VIP-ряд — 10 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

На этот раз проект «Кінаконг» предлагает посмотреть спортивную драму «Огненные колесницы» в белорусской озвучке. Картина вышла на экраны в 1982 году, на премии «Оскар» она получила сразу четыре статуэтки: за лучший фильм, лучший сценарий, лучшие костюмы и лучший оригинальный саундтрек. По случаю «моўнай» премьеры AFISHA.TUT.BY собрала для вас 11 интересных фактов об одном из самых знаковых фильмов XX века.

Выбраться в театр на черную комедию

Белорусский государственный театр кукол с 19 по 26 октября проводит юбилейную неделю, посвященную 80-летию. Спектакли в таких праздничных подборках всегда играются особенно атмосферно. Так что из юбилейной афиши обязательно нужно что-то посмотреть или пересмотреть — например, черную комедию Евгения Корняга «Интервью с ведьмами», где три инфернальные женщины соединяют в своих высказываниях современность, реальность и сказки братьев Гримм. Накануне Хеллоуина это особенно актуально.

Что смотреть в новом театральном сезоне

Прийти в тонус на бесплатных занятиях по йоге



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 27 октября, 9.00; 28 октября, 11.00. Где: Восьмая чакра . Сколько: бесплатно.

Студия йоги «Восьмая чакра» объявляет эти выходные праздничными: все желающие смогут опробовать практики с йога-гамаком совершенно бесплатно. Помимо классических практик, студия презентует новые направления: фитнес с гамаком, семейная йога для родителей и малышей (4+), гимнастика для беременных с гамаком, миофасциальный релиз, йога для подростков. Более того, в эти дни можно будет приобрести абонементы на любые понравившиеся практики со скидкой 10%.

Сводить ребенка на мастер-класс по скалолазанию



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда: 27 и 28 октября, 13.00. Где: Скалодром . Сколько: 25 рублей.

Специально для детей 6+ профессиональные инструкторы подготовили активную скалолазную и спортивную программу с разными препятствиями, играми и конкурсами. Полтора часа малыши будут лазить по скалодрому, кататься на канате, участвовать в эстафетах и зарабатывать вкусные призы. В рамках программы участникам нужно будет учиться работать в команде, оказывать друг другу поддержку и помощь. И даже почувствовать себя в роли Человека-паука.

Семейный отдых: куда пойти с детьми





Когда: 27 октября, 14.00 — 23.00. Где: Дримлэнд . Сколько: до 26 октября включительно — 9 рублей 99 копеек (детям до 7 лет бесплатно), в день мероприятия в кассе парка — 15 рублей.

Программа для детей начнется в 14.00: в ней — бесплатные катания на горке «Слайд», веревочный городок, детская анимация, дом-перевертыш и лабиринт страха. Взрослая часть стартует в 19.00 и включает концерт группы «Разбiтае сэрца пацана», световые инсталляции, файер-шоу и мастер-классы, креативные фотозоны и предсказания от потомственных гадалок, аквагрим и парад костюмов, кинотеатр под шатром с бесплатным чаем и фудкорт — куда без него.

Бонус: мы собрали 13 идей, как отметить Хеллоуин в Минске , чтобы вам мало не показалось: для киноманов, экспериментаторов и бесстрашных родителей.



Фото: Павел Поташников, TUT.BY

Напомним, что последние два концерта Васи Вакуленко в Минске собирали аншлаг (Prime Hall в 2016-м, Дворец спорта в 2017-м). Со времени своего последнего посещения Минска артист выпустил два новых видео — «Папа Whats Up» и «Мои разбитые мечты». Кстати, многие кадры для клипа «Папа Whats Up» рэпер снимал именно во время своего последнего выступления в Минске. Не забыли, что на будущем концерте в белорусской столице Баста обещал спеть вместе с 6-летним мальчиком ? Об этом его попросил Иван Ургант.

Бонус: концерт Little Big мы не рекомендуем, потому что на него, увы, солд-аут, а вот рокеры Three Days Grace и электронная «Аигел» будут рады видеть вас на своих выступлениях уже в эти выходные.

Все концерты в Минске

Попасть на мистический рейв



Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

Когда: 27 октября, 23.00. Где: Ok16 . Сколько: 20 рублей, на входе — 25 рублей.

Темные стороны современного праздника и свежие идеи вдохновили на смелые решения и неожиданные эксперименты команду Re: Fresh, которая готовит масштабную хеллоуин-вечеринку под названием Mystic. Две сцены расположатся в индустриальных декорациях завода МЗОР (пространство Оk16), их будут зажигать Z@P — диджей и продюсер из столицы Уругвая, римский диджей, выросший на последней волне нелегальных рейвов, и польский гость с лайв-выступлением.

Ночная жизнь Минска: Вечеринки

Взять билет на стендап Славы Комиссаренко





Белорусский комик Слава Комиссаренко прославился благодаря выступлениям в программах «Смех без правил» и Comedy Battle, сейчас он является постоянным резидентом проекта Stand Up и судьей в шоу «Открытый микрофон». Его юмор в большей степени показывает жизненные моменты, с которыми сталкивается каждый из нас: Слава, к примеру, шутит про людей, которые ловят падающий айфон ногой и делают только хуже, про парочки, которые, когда расстаются друг с другом, забирают свои лайки обратно. Комиссаренко выступит в родном Минске дважды: в воскресенье и в понедельник.

Сходить на премьеру в кино — «На границе миров»

Когда: до 7 ноября. Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в Arena City, «Беларусь», «Дом кино», «Пионер», «Центральный». Сколько: от 4 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Иранский режиссер Али Аббаси пару лет назад снял «Шелли» — камерный, но тревожный триллер с отсылками к раннему Полански. Про него знают, пожалуй, лишь поклонники жанра да синефилы, которые блуждают по форумам с иранскими хоррорами. Новый фильм Аббаси выходит уже на более широкую аудиторию: триумф в Каннах (приз конкурса «Особый взгляд») и восторги критиков обеспечили «На границе миров» повышенное внимание. Поговаривают, картина его сполна оправдывает.

Бонус: если любите хорроры и вообще не прочь всячески попугаться, мы сделали подборку отличных фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатре или дома .

Полный график кинопремьер