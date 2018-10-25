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Как в Гродненском зоопарке ловят рыбу и как пеликаны дегустируют карасей

26.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В протекающей по территории зоопарка речке Городничанке его работники ловят рыбу для питомцев. Как это делается, можно увидеть на ролике в интернете.
 
Сразу отметим, волноваться не стоит. Корма всем животным хватает сполна. Просто таким необычным способом работники зоопарка практикуют отлов перенаполняющих реку мелких карасей, радуя ими своих питомцев.
 
Как в Гродненском зоопарке ловят рыбу и как пеликаны дегустируют карасей
 
Немногим известно, но рыба в пронизывающей зоопарк Городничанке появилась давно. Одни виды развелись благодаря птицам, других запустили люди. Директор Олег Жданкин, заправский рыболов, тоже постарался, чтобы количество подводных обитателей множилось. Благодаря этому у посетителей имеется уникальная возможность посмотреть удивительный подводный мир и его обитателей. Хозяйки речки периодически поднимаются на поверхность, а когда вода не мутная, их передвижения у дна можно разглядеть даже невооруженным глазом. Здесь же рыба еще и нерестится! И не только караси. Отлично адаптировались даже карпы и сомы, причем огромных, воистину трофейных размеров.
 
 
 
Покидать этот участок маленькой речки, петляющей затем по центральной части Гродно, рыбы не собираются. На территории зоопарка русло Городничанки наиболее глубокое, окантованное камнем, кормовая база богатая, зимой нет заморов. Никакого сравнения с мелководным разливом Городничанки возле улицы Виленской, но и там время от времени карасей тоже можно увидеть.
 
Чтобы поймать рыбу, работники зоопарка используют сугубо рыбацкий метод. Берут зимнюю удочку, а в воду подсыпают хлебных крошек. Затем опускают туда мормышку с хлебной галушкой на крючке. Долго ожидать поклевок не приходится, караси размером с ладошку клюют один за другим. В считанные минуты ведро наполняется рыбой, которая затем разносится по вольерам и клеткам. Скопы, пеликаны, медведи, хорьки и иные любители «рыбных блюд» с удовольствием дегустируют свежую рыбу.
 
Как в Гродненском зоопарке ловят рыбу и как пеликаны дегустируют карасей
 
Если окажетесь в зоопарке, обязательно обратите внимание на протекающую по его территории речку. А если дома есть поляризационные очки, прихватите с собой. Увидеть кипящую жизнь пресноводных не менее интересно, нежели «штатных» обитателей.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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В протекающей по территории зоопарка речке Городничанке его работники ловят рыбу для питомцев. Как это делается, можно увидеть на ролике в интернете.
 
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