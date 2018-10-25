Как в Гродненском зоопарке ловят рыбу и как пеликаны дегустируют карасей

В протекающей по территории зоопарка речке Городничанке его работники ловят рыбу для питомцев. Как это делается, можно увидеть на ролике в интернете.

Сразу отметим, волноваться не стоит. Корма всем животным хватает сполна. Просто таким необычным способом работники зоопарка практикуют отлов перенаполняющих реку мелких карасей, радуя ими своих питомцев.





Немногим известно, но рыба в пронизывающей зоопарк Городничанке появилась давно. Одни виды развелись благодаря птицам, других запустили люди. Директор Олег Жданкин, заправский рыболов, тоже постарался, чтобы количество подводных обитателей множилось. Благодаря этому у посетителей имеется уникальная возможность посмотреть удивительный подводный мир и его обитателей. Хозяйки речки периодически поднимаются на поверхность, а когда вода не мутная, их передвижения у дна можно разглядеть даже невооруженным глазом. Здесь же рыба еще и нерестится! И не только караси. Отлично адаптировались даже карпы и сомы, причем огромных, воистину трофейных размеров.

Покидать этот участок маленькой речки, петляющей затем по центральной части Гродно , рыбы не собираются. На территории зоопарка русло Городничанки наиболее глубокое, окантованное камнем, кормовая база богатая, зимой нет заморов. Никакого сравнения с мелководным разливом Городничанки возле улицы Виленской, но и там время от времени карасей тоже можно увидеть.

Чтобы поймать рыбу, работники зоопарка используют сугубо рыбацкий метод. Берут зимнюю удочку, а в воду подсыпают хлебных крошек. Затем опускают туда мормышку с хлебной галушкой на крючке. Долго ожидать поклевок не приходится, караси размером с ладошку клюют один за другим. В считанные минуты ведро наполняется рыбой, которая затем разносится по вольерам и клеткам. Скопы, пеликаны, медведи, хорьки и иные любители «рыбных блюд» с удовольствием дегустируют свежую рыбу.





Если окажетесь в зоопарке, обязательно обратите внимание на протекающую по его территории речку. А если дома есть поляризационные очки, прихватите с собой. Увидеть кипящую жизнь пресноводных не менее интересно, нежели «штатных» обитателей.