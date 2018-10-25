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Лига Европы: БАТЭ проиграл «Челси»

26.10.2018 07:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Лига Европы: БАТЭ проиграл «Челси»
ФК БАТЭ

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте: забил Рубен Лофтус-Чик. Он же сделал счет 2:0 на 8-й минуте, оформил хет-трик на 54-й. Желто-синие ответили единственным голом Алексея Риоса (80-я).

- Мы стали участниками очень хорошего матча. Играли против топовой команды, имеющей в составе звезд мирового уровня. Это еще одна страничка в истории БАТЭ. Тем не менее мы уступили. Конечно, хочется всегда побеждать. А от этого поражения остался неприятный осадок, - прокомментировал результата матча в интервью английским СМИ главный тренер БАТЭ Алексей Бага.

В настоящий момент в группе L Лиги Европы, где играют борисовчане, сложилась следующая ситуация:

  • «Челси» - 9 очков (3 игры),
  • БАТЭ – 3 (3),
  • ПАОК – 3 (3),
  • «Види» - 3 (3).

Следующий матч борисовчане проведут также против «Челси» в Беларуси. Игра состоится 8 ноября 2018 года в 20:55. 

Лига Европы: БАТЭ проиграл «Челси»
Футболисты БАТЭ проиграли греческому ПАОКу 1:4 в матче Лиги Европы
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В выездном для себя матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы желто-синие уступили со счетом 1:3.
 
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