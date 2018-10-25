Лига Европы: БАТЭ проиграл «Челси»

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте: забил Рубен Лофтус-Чик. Он же сделал счет 2:0 на 8-й минуте, оформил хет-трик на 54-й. Желто-синие ответили единственным голом Алексея Риоса (80-я).

- Мы стали участниками очень хорошего матча. Играли против топовой команды, имеющей в составе звезд мирового уровня. Это еще одна страничка в истории БАТЭ. Тем не менее мы уступили. Конечно, хочется всегда побеждать. А от этого поражения остался неприятный осадок, - прокомментировал результата матча в интервью английским СМИ главный тренер БАТЭ Алексей Бага.

В настоящий момент в группе L Лиги Европы, где играют борисовчане, сложилась следующая ситуация:

«Челси» - 9 очков (3 игры),

БАТЭ – 3 (3),

ПАОК – 3 (3),

«Види» - 3 (3).