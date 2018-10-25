Как две капли. Двойник новой жены Шнура живет в Минске

Недавно AFISHA писала о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров снова женился. Новой, уже четвертой, женой Шнура стала 26-летняя Ольга Абрамова.

Ольга младше Сергея на 18 лет, девушка позиционирует себя как «светская львица». Она родилась в очень состоятельной семье, окончила МГУ и изучала историю искусств в Лондоне. Среди прошлых возлюбленных Ольги — миллионер Руслан Фахриев и сын владельца «М-Видео» Ларри Зайонц, но брак с музыкантом для девушки первый.

В Сети пока немного кадров с красавицей, но на тех, что есть, мы с удивлением «узнали» нашу экс-коллегу, маркетолога Александру Дроздович. Сходство девушек очевидно даже при разном освещении и макияже — смотрите сами:

























Соцсети Александры уже завалены шутками друзей:





— После выхода новости о новой даме сердца Сергея Шнурова все мои мессенджеры, личные сообщения во "ВКонтакте" и директ инстаграма были заполнены сообщениями примерно следующего содержания: «Обалдеть, как похожа!», «Сразу о тебе подумал, когда ее увидел», «Саша, ты?».

Лично я сходство вижу только на некоторых фотографиях, но более 10 человек, наверно, не могут ошибаться. (Смеется.)

Посыпались, конечно же, шуточки о том, что я стану следующей избранницей Шнура, предложения скинуть ему фото прямо сейчас и предположения о том, что он, может быть, еще изменит свое решение. Но за Шнура замуж я точно не хочу!

Если вы похожи на какую-либо медийную личность больше, чем Александра на новую жену Шнурова, не стесняйтесь — пишите нам на редакционную почту lina@tutby.com. Если в результате голосования ваша фотография наберет наибольшее количество голосов, мы подберем для вас образ звезды, на которую вы похожи, и сделаем отличную фотосессию. Желаем удачи!