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Под Барановичами снова перевернулась фура: на этот раз с сахарной свеклой
25 октября в Барановичском районе перевернулась фура, груженная свеклой.
По сообщению очевидцев, инцидент произошел недалеко от водохранилища Мышанка. Водитель при повороте не справился с управлением — и автомобиль опрокинулся на бок.
Напомним, 17 октября, около 18.30, за развязкой в районе деревни Павлиново в слонимском направлении на трассе М1
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Водитель не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся на бок.
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