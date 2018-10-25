ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Барановичами снова перевернулась фура: на этот раз с сахарной свеклой

26.10.2018 07:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

25 октября в Барановичском районе перевернулась фура, груженная свеклой.


Фото: Виртуальный Брест

По сообщению очевидцев, инцидент произошел недалеко от водохранилища Мышанка. Водитель при повороте не справился с управлением — и автомобиль опрокинулся на бок.

Напомним, 17 октября, около 18.30, за развязкой в районе деревни Павлиново в слонимском направлении на трассе М1 опрокинулась фура с яблоками.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся на бок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Харасти: поправки в „Закон о СМИ“ и "дело БЕЛТА" свидетельствуют о подавлении свободы СМИ в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Лоевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика