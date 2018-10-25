Под Барановичами снова перевернулась фура: на этот раз с сахарной свеклой

25 октября в Барановичском районе перевернулась фура, груженная свеклой.



Фото: Виртуальный Брест

По сообщению очевидцев, инцидент произошел недалеко от водохранилища Мышанка. Водитель при повороте не справился с управлением — и автомобиль опрокинулся на бок.

Напомним, 17 октября, около 18.30, за развязкой в районе деревни Павлиново в слонимском направлении на трассе М1 опрокинулась фура с яблоками .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY