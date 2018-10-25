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Женщины, потерявшие детей, обнажились для благотворительного календаря

26.10.2018 08:20 — Разное | Tut.by  
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В Великобритании в Сохэме двенадцать женщин разного возраста и разной внешности снялись обнаженными для благотворительного календаря «Сильные мамы Сохэма». Их объединяет одно: все женщины в разное время потеряли детей. Цель проекта — собрать деньги для больницы Адденбрука и благотворительного фонда жертв дорожно-транспортных происшествий, рассказывает Dailymail.co.uk


Фото: strongsohammums.co.uk

Идея проекта пришла в голову Элисон Фитт, которая потеряла сына-подростка год назад — у него было тяжелое аутоиммунное заболевание. Свое горе женщина решила направить на созидание: собрала вместе таких же матерей для благотворительной акции. Обнаженной съемкой она хочет показать, что даже после самой большой трагедии нужно продолжать жить.


Фото: strongsohammums.co.uk

— Нам что, надеть черное и сидеть в углу до конца жизни? Если уже нас чему-то и научили страдания, через которые мы прошли, так это то, что жизнь слишком коротка для этого, — говорит женщина.

Проект был разработан как одноразовый, но превратился в гораздо большее для каждой из британок: это группа поддержки, сестринство и клуб. Как говорит Мисс Октябрь Кэролл Браннан «в этом клубе никто бы не хотел состоять».



Сохэм — британский городок, известный тем, что там в 2002 году дворник убил двух десятилетних девочек. Этим девочкам, а также всем детям, чьи жизни трагически прервались, и посвящен календарь.

 
 
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В Великобритании в Сохэме двенадцать женщин разного возраста и разной внешности снялись обнаженными для благотворительного календаря «Сильные мамы Сохэма». Их...
 
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