Состоится «прямая телефонная линия» и прием граждан

В субботу, 27 октября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Несвижского районного исполнительного комитета Геннадием Михайловичем СОЛОВЬЕМ.
Во вторник, 30 октября, с 15.00 до 16.00 в Несвижском районном исполнительном комитете (каб. 416) проведет прием граждан Татьяна Валентиновна Апранич, начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 5-17-53.