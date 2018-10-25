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Состоится «прямая телефонная линия» и прием граждан

26.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Состоится «прямая телефонная линия» и прием граждан

В субботу, 27 октября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00  состоится «прямая телефонная линия» с  председателем Несвижского районного исполнительного комитета Геннадием Михайловичем СОЛОВЬЕМ.

 

Во вторник, 30 октября, с 15.00 до 16.00 в Несвижском районном исполнительном комитете (каб. 416) проведет прием граждан Татьяна Валентиновна Апранич, начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 5-17-53.


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В субботу, 27 октября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00  состоится «прямая телефонная линия» с  председателем Несвижского районного исполнительного
 
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