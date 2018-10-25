В Полоцком районе поймали кладбищенских воров, они разбирали ограды

Заявления о пропаже частей могильных оград поступили в Полоцкий РОВД. Милиционерам удалось выяснить, что за кражами стоят 54-летний житель Полоцка и 51-летний житель Новополоцка. С августа по октябрь 2018 года они успели разобрать три ограды.





«ННВ» сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома. Части от ограждений они сдавали приемщикам металлолома. В основном воры брали чугун, так как, по их словам, его легче сбыть. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 205 УК — кража, об этомсообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.





Также у милиционеров есть основания полагать, что задержанные жители Полоцка и Новополоцка могут быть причастны к другим подобным преступлениям. Все обстоятельства и количество совершенных преступлений выясняются.



