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В Полоцком районе поймали кладбищенских воров, они разбирали ограды

26.10.2018 08:29 — Разное | Партизан  
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В Полоцком районе задержаны двое мужчин, которые для сдачи в металлолом разбирали ограды на кладбищах.

Заявления о пропаже частей могильных оград поступили в Полоцкий РОВД. Милиционерам удалось выяснить, что за кражами стоят 54-летний житель Полоцка и 51-летний житель Новополоцка. С августа по октябрь 2018 года они успели разобрать три ограды.

Части от ограждений они сдавали приемщикам металлолома. В основном воры брали чугун, так как, по их словам, его легче сбыть. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 205 УК — кража, об этом «ННВ»сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Также у милиционеров есть основания полагать, что задержанные жители Полоцка и Новополоцка могут быть причастны к другим подобным преступлениям. Все обстоятельства и количество совершенных преступлений выясняются.


 
 
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В Полоцком районе задержаны двое мужчин, которые для сдачи в металлолом разбирали ограды на кладбищах.
 
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