Немецкие миллионеры Ретманны пробуют расширить бизнес в Беларуси

Соответствующая информация появилась на Едином портале финансового рынка. «Сария» сделала предложение о покупке в ноябре 2018 года через своего брокера на Белорусской валютно-фондовой бирже пакета акций Белыничского протеинового завода.





«Сария» является дочерней компанией международной Saria-Gruppe , которая в 22 странах мира производит из органических отходов корма, пищевые и технические жиры, удобрения, биогаз и биотопливо. В 2005 года Saria вышла на белорусский рынок, а в 2008 году ее дочерняя компания запустила в эксплуатацию завод в Березовском районе. Немцы занимаются сбором органического сырья и последующей его переработкой в кормовую муку и кормовой и технический жиры. В настоящее время компания расширяет производство в деревне Подосье. Реализация проекта, согласно уведомлению об общественных обсуждениях, намечена на 2018-2019 годы. Новая линия предназначена для переработки куриного сырья.





Согласно информации с Единого портала финансового рынка, «Сария» готова купить у частных акционеров небольшой пакет акций ОАО «Белыничский протеиновый завод». Контрольный пакет предприятия (99,87%) находится в коммунальной собственности. Экспертами не исключается, что следующим шагом может стать покупка немцами госдоли.









Белыничский протеиновый завод был запущен в 1983 году и производит тот же ассортимент, что и «Сария» под Березой, - мясокостную муку и технический жир. Ранее сообщалось, что в приватизации этого предприятия может поучаствовать владелец литовского холдинга Arvi ir K Видмантас Кучинскас. Он является главным конкурентам немцам в борьбе за органические отходы и их источники на рынке Беларуси. В 2014 году его компания Biovast, перерабатывающая отходы в Литве и Латвии, создала на базе государственного Лидского ветсанутильзавода предприятие «Биоваст-Лида». Оно выпускает костную муку и технический жир и собирает отходы на закрепленной за ним территории.





«Сария» в Березе - один из бизнесов крупного немецкого семейного бизнеса Rethmann-Gruppe в Беларуси. Семья Ретманн также занимается сбором и переработкой бытовых отходов (Remondis) и логистическими услугами (Rhenus). С 2009 года на белорусском рынке работает компания Remondis, которая в рамках нескольких совместных предприятий («Ремондис-Минск» и «Ремондис-Гомель») занимается сбором и сортировкой мусора.