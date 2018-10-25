В какой атмосфере проходит первый день Форума регионов Беларуси и Украины?

В центре хороший асфальт поменяли на хороший асфальт»

Накануне, въезжая в вечерней Гомель , замечаем на фонарях украинские флаги рядом с белорусскими, а на многих билбордах вдоль дороги – логотип форума. Местные жители наблюдали подготовку к событию еще за несколько недель. В центре города выкладывали плитку орнаментом, красили здания и даже пылесосили траву. Действительно, чистота сразу бросается в глаза и выглядит немного искусственно.













«Как готовились? Да как обычно. Поменяли хороший асфальт на хороший асфальт, хорошую плитку – на хорошую плитку. Разве это не трата бюджетных денег? А заедешь во дворе – там ямы такие, что в них колеса машин проваливаются», – говорит наш водитель такси.





Мужчина пожилого возраста предполагает, что положительного эффекта от форума обычным людям почувствовать на себя не придется.





«Президенты живут в своем мире, видят народ в окошко, пока кортеж едет. А нам на жизнь едва хватает. Я, например, вынужден был пойти работать в такси, хотя имею два высших образования», – жалуется собеседник.





По мнению регионального координатора движения «За свободу» Алексея Отрощенкова, власти потратили чрезмерные средства на благоустройство некоторых районов Гомеля.





«На дороге от аэропорта, откуда будет ехать Порошенко, переклали весь асфальт, хотя в том аэропорту пара самолетов за месяц приземляется. А в городской сквер нагнали человек двести рабочих, чтобы положить плитку в сжатые сроки. Показуха, одним словом», – говорит Алексей.





За место на ярмарке ремесленники заплатили 30 рублей





Выставка-ярмарка, на которой белорусские и украинские мастера демонстрируют свои изделия, проходит у Дворца легкой атлетики и занимает квартал.













В сам Дворец легкой атлетики попасть сегодня у нас не получилось – там проходила белорусско-украинская конференция по вопросам экономического сотрудничества. Прессу пускали выборочно, в основном на месте работают государственные СМИ. Как сообщили belsat.eu участники украинской делегации, с их стороны присутствует, среди прочих, руководство дилерской сети «БелАЗ» и «Метинвестхолдинга».





«БелАЗ уже подписал контракт на 30 миллионов», – отмечает один из участников, но назвать детали пока отказывается. «Давайте лучше завтра, после встречи президентов».





Возвращаемся на выставку. На улице в палатках торговцы разложили свой товар: хэнд-мэйд украшения, одежду в национальном стиле, льняные игрушки, иконы и даже еду.





На нескольких столах, стоящих рядом, лежит запеченная курица, пирожки, рыба. «Нет, попробовать нельзя, это для делегации», – объясняют нам.

На одном из стендов угощают всех желающих. Горячий травяной чай с малиновым вареньем нам предлагает директор Гомельского историко-краеведческого музея Екатерина Воробей. Аккуратные стаканы с «фирменным» вареньем, обернутые в розовую ткань.





«Малина – наш собственный бренд! Выращиваем в агрогородке Поколюбичи Гомельской области. Все на собственные средства музея. Людям очень нравится, берут охотно», – с гордостью рассказывает женщина.





Дом культуры села Губичи Буда-Кошелевского района приехал в Гомель в полном составе.





«Знаем, что президент будет, но мы же его разве наверное не увидим… Нас это не касается. Наша задача здесь – веселить людей. Вот угадайте загадку: в воде сохнет, в огне мокнет – о чем речь, а? Не знаете? Это воск!», – заливисто смеется густо накрашенная женщина в разноцветной платье.





«Если пьешь, то пей красиво, пей российское пивко»

Мастера говорят, что им весело работать на ярмарке, несмотря на холодную погоду. Однако довольны не все. Внимание привлекает шатер, где разложены различные стильные вещи в бело-красно-белых цветах. Директор магазина белорусской одежды и аксессуаров belarusam.by Владимир Романовский рассказывает:





«Регистрационный сбор за участие – 30 рублей. Еще 20 мы заплатили за аренду тента сегодня и столько же заплатим завтра. При этом место, которое нам предложили – совсем немноголюдное. От 10 утра мы выручили лишь 20 рублей».





Предприниматель утверждает, что на ярмарке во время «Славянского базара» в Витебске за 10 дней он заплатил 90 рублей.





«А здесь организаторы, Белорусская торгово-промышленная палата, просто помогает государству неплохо на нас «подняться». Заметьте, частников совсем мало, большинство участников – государственные учреждения, которые выполняют «обязаловку». Кстати, из Украины здесь только пять палаток», – говорит Владимир.





Действительно, украинских торговцев мало. В основном, на ярмарке представлена Черниговская область, есть и несколько человек из города Сумы. «Товар пока не очень берут», – жалуются они.





Тем временем на импровизированной сцене, рядом с накрытыми для делегации столами, начинается музыкальная программа. Площадка почему-то украшена советским флагом. Вокруг ходят парни в костюмах красноармейцев. После шлягеров 80-х вдруг звучит песня с удивительными словами в куплете «Если пьешь, то пей красиво, пей российское пивко». Парень с раскрасневшимися щеками бросается танцевать, покусывая бублик.











