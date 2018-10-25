Легендарная певица О’Коннор приняла ислам

Как уточняет издание, новое имя певицы в переводе с арабского означает «мученица». О решении стать мусульманкой певица сообщила на своей странице в Twitter, там же опубликовано ее фото в хиджабе.

При этом в официальном профиле О’Коннор нет записей с 2015 года, а аккаунт под именем Шухада Давитт (Shuhada' Davitt) в Twitter не верифицирован.

По данным The Daily Mail, 19 октября певица О’Коннор опубликовала видео, на котором она поет азан (призыв к молитве).





В августе 2017 года певицу госпитализировали в США после того, как на своей странице в социальной сети Facebook она опубликовала видео с признанием о тяжелом душевном состоянии и призывом о помощи.







Правоохранители смогли обнаружить ее в течение суток. В июне прошлого года О'Коннор, у которой врачи диагностировали биполярное расстройство, опровергла сообщения о том, что пыталась покончить жизнь самоубийством. За месяц до этого она не вернулась с прогулки и пропала.Правоохранители смогли обнаружить ее в течение суток.





В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию Grammy за альбом I Do Not Want What I Haven't Got, напоминает РИА Новости. Слухи о нервном расстройстве певицы появлялись на протяжении всей ее музыкальной карьеры. Несколько раз О`Коннор сообщала о своем уходе из музыкального бизнеса.