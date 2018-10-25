ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легендарная певица О’Коннор приняла ислам

26.10.2018 08:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Певица из Ирландии Шинейд О’Коннор сообщила, что решила перейти из католицизма в ислам, и заявила, что теперь ее зовут Шухада.



Как передает Oxu.Az, об этом сообщила газета The Daily Mail.

Как уточняет издание, новое имя певицы в переводе с арабского означает «мученица». О решении стать мусульманкой певица сообщила на своей странице в Twitter, там же опубликовано ее фото в хиджабе.
При этом в официальном профиле О’Коннор нет записей с 2015 года, а аккаунт под именем Шухада Давитт (Shuhada' Davitt) в Twitter не верифицирован.
По данным The Daily Mail, 19 октября певица О’Коннор опубликовала видео, на котором она поет азан (призыв к молитве).

В августе 2017 года певицу госпитализировали в США после того, как на своей странице в социальной сети Facebook она опубликовала видео с признанием о тяжелом душевном состоянии и призывом о помощи.

В июне прошлого года О'Коннор, у которой врачи диагностировали биполярное расстройство, опровергла сообщения о том, что пыталась покончить жизнь самоубийством. За месяц до этого она не вернулась с прогулки и пропала.

Правоохранители смогли обнаружить ее в течение суток.

В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию Grammy за альбом I Do Not Want What I Haven't Got, напоминает РИА Новости. Слухи о нервном расстройстве певицы появлялись на протяжении всей ее музыкальной карьеры. Несколько раз О`Коннор сообщала о своем уходе из музыкального бизнеса.


 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица из Ирландии Шинейд О’Коннор сообщила, что решила перейти из католицизма в ислам, и заявила, что теперь ее зовут Шухада.
 
Новости дня
Новости разные
 
Facebook удалила миллионы детских фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Лоевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика